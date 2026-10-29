«Υπάρχουν δημοσιεύματα για νοθεία στις προηγούμενες εκλογές. Τα έλεγξε κανείς; Εμείς θα πάμε μέχρι τέλους και πηγαίνουμε πολύ καλά», είπε η Μαρία Καρυστιανού.

Το υπουργείο Εσωτερικών βλέπει η Μαρία Καρυστιανού πίσω από την αρνητική απάντηση που έλαβε στο αίτημα της να καταθέσει στεφάνι, χθες, στη Θεσσαλονίκη.

«Στείλαμε αίτημα σε όλους τους δήμους της χώρας. Κάποιοι δέχθηκαν. Ο νόμος ορίζει ότι μπορεί να καταθέσουν στεφάνι και από κόμματα, φορείς, Δήμους, σωματεία, σύλλογοι. Το ΦΕΚ μας δίνει το δικαίωμα. Κάναμε το αίτημα και μας αρνήθηκαν. Μου έστειλαν γραπτή απάντηση. Στείλαμε το αίτημα στις 13/10 και η απάντηση ήρθε 27/10. Κάποιοι δήμοι απευθύνθηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ήθελε να μην καταθέσουμε στεφάνια, ειδικά εμείς», είπε στον ΑΝΤ1.

«Τα δημοσιεύματα για νοθεία τα έλεγξε κανείς;»

Αναφορικά με την εικόνα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, τόνισε: «Και μόνο το χθεσινό αποδεικνύει ότι δεν θέλουν να υπάρχουμε. Αν γινόταν να εξαφανιστούμε, θα το κάναμε. Αυτό δεν είναι μια τακτική απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν υπολογίζεις. Μάλλον συμβαίνει το αντίθετο. Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, ελπίζω να του το επιτρέψουν. Υπάρχουν δημοσιεύματα για νοθεία στις προηγούμενες εκλογές. Τα έλεγξε κανείς; Εμείς θα πάμε μέχρι τέλους και πηγαίνουμε πολύ καλά».

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