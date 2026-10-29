Ομοιότητες και διαφορές - Γιατί η «Φοιτητική Λίστα» κέρδισε την ηγεσία στο Βελιγράδι, γιατί το κόμμα Καρυστιανού υπονομεύει το κίνημα των Τεμπών στην Ελλάδα!

Η επικράτηση της Φοιτητικής Λίστας στη Σερβία και οι προοπτικές του (μεγαλειώδους) κινήματος των Τεμπών στην Ελλάδα μετά και την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, προκαλούν για συγκρίσεις.

Ας δούμε λοιπόν ομοιότητες και διαφορές:

Σερβία:

- Οι φοιτητές διατύπωσαν ένα σαφές πλαίσιο αιτημάτων. Εξειδίκευσαν τι σημαίνει το «δικαιοσύνη» για τα θύματα του Νόβι Σαντ.

- Κατάφεραν σταδιακά να πολιτικοποιήσουν συνολικά την παρουσία τους, συνδέοντας το δυστύχημα με το ζήτημα της διαφθοράς και της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις και στα δημόσια έργα και, από εκεί, να διατυπώσουν συνολικότερη κριτική και να θέσουν ζήτημα ανατροπής της κυβέρνησης Βούτσιτς.

- Η νομική διαδικασία κρατήθηκε χωριστά από την πολιτική. Σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι δεν ηγήθηκαν του κινήματος οι οικογένειες των θυμάτων.

- Οι φοιτητές συγκίνησαν την κοινωνία γιατί με τις επιλογές τους (π.χ. να μην μπούνε οι ίδιοι υποψήφιοι) απέδειξαν ότι ο στόχος τους είναι πράγματι η αλλαγή της πολιτικής κατάστασης και όχι απλά να γίνουν «χαλίφης στη θέση του χαλίφη».

- Όλη η διαδικασία από την πρώτη μέρα ως σήμερα έγινε με οριζόντιες αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς ηγεμονισμούς και αρχηγούς.

Ελλάδα:

- Το αίτημα για «δικαιοσύνη» παρέμεινε σύνθημα. Κινητοποίησε μεν συναισθηματικά και ηθικά τους πολίτες (βλ. διαδήλωση 28/2/2025), αλλά δεν αποσαφηνίστηκε τι ζητάει ακριβώς το κίνημα.

- Σε αυτό έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι του κινήματος ηγήθηκαν κάποιες οικογένειες, μπλέχτηκε η νομική προσπάθεια με την πολιτική και άρα και οι αποκλίνουσες νομικές στρατηγικές κάθε οικογένειας.

- Το «καπέλωμα» του κινήματος από την Μ. Καρυστιανού επέτρεψε σε όσους ήθελαν να συκοφαντήσουν το κίνημα να πούνε (ακόμα και άδικα) ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να μπει η ίδια στην πολιτική.

- Η δημιουργία ενός προσωποπαγούς κόμματος έδειξε εξαρχής ένα τεράστιο κενό δημοκρατίας.

- Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είχαν ως αποτέλεσμα το κίνημα να μην καταφέρει να πολιτικοποιηθεί, να μην μπορέσει να διατυπώσει ολοκληρωμένα αιτήματα και να μην μπορέσει να αμφισβητήσει συγκροτημένα την κυβέρνηση.

Γνώμη μας, πάντως, ότι το Κίνημα των Τεμπών δεν είπε την τελευταία του λέξη. Πέραν του όσων έχει ήδη σπείρει...