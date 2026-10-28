Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού για τρομοκρατική απειλή τέθηκε η Σερβία, μετά την επίθεση με δύο μαχαίρια εναντίον αστυνομικού που φρουρούσε την ισραηλινή πρεσβεία στο Βελιγράδι, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, ο δράστης ήταν ανήλικος και επιτέθηκε στον αστυνομικό φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ». Ο φρουρός άνοιξε πυρ και σκότωσε τον νεαρό, υποστηρίζοντας, σύμφωνα με τις αρχές, ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. Ο αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο.

Στο μικροσκόπιο των αρχών τα κίνητρα του δράστη

Ο Ίβιτσα Ντάτσιτς χαρακτήρισε το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση, ενώ ανέφερε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας είχαν ήδη θέσει υπό παρακολούθηση τον νεαρό.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, υπήρχαν ενδείξεις υποστήριξης προς το Ισλαμικό Κράτος, καθώς στον λογαριασμό του δράστη στο Instagram φέρεται να είχε αναρτηθεί η μαύρη σημαία της οργάνωσης. Η ταυτότητά του δεν είχε εξακριβωθεί πλήρως κατά τη δημοσίευση των πρώτων πληροφοριών, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη χώρα

Μετά την επίθεση, οι σερβικές αρχές ενεργοποίησαν το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για τρομοκρατική απειλή και ανακοίνωσαν αυξημένη αστυνομική παρουσία σε κρίσιμες εγκαταστάσεις, υποδομές και σημεία όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών.

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Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την επίθεση του Ιουνίου του 2024, όταν άνδρας τραυμάτισε με βαλλίστρα αστυνομικό που φρουρούσε την ίδια πρεσβεία. Και τότε, ο αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον δράστη, ενώ οι σερβικές αρχές είχαν χαρακτηρίσει την ενέργεια τρομοκρατική.