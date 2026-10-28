Αναλυτικά η δήλωσή του για την εθνική επέτειο.

Μήνυμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 έστειλε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναδεικνύοντας τη δύναμη των λαών απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους και συνδέοντας τα ιστορικά διδάγματα με τις σημερινές πολιτικές εξελίξεις.

Στη δήλωσή του, ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι το έπος του 1940, η ΕΑΜική Αντίσταση και η συντριβή του φασισμού και του ναζισμού αποδεικνύουν πως οι λαοί μπορούν να νικήσουν ακόμη και τον πιο ισχυρό αντίπαλο.

Παράλληλα, έδωσε το στίγμα της σημερινής πολιτικής θέσης του ΚΚΕ, τονίζοντας ότι το σύγχρονο «Όχι» αφορά τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την εμπλοκή της Ελλάδας και τις θυσίες που, όπως ανέφερε, επιβάλλονται στους εργαζομένους για τα κέρδη των εκμεταλλευτών τους.

Αναλυτικά:

«Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι λαοί μπορούν να νικήσουν ακόμα και τον πιο ισχυρό αντίπαλο. Αυτό μας διδάσκει το έπος του 1940, η ηρωική ΕΑΜική Αντίσταση, η συντριβή του φασισμού-ναζισμού.

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