Οι αποφάσεις ακύρωσης της μαθητικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου ελήφθησαν με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και τον κίνδυνο πλημμυρών.

Στην Αττική οι πρώτες ακυρώσεις μαθητικών παρελάσεων για την 28η Οκτωβρίου λόγω της κακοκαιρίας είναι γεγονός. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Δημητρίου αποφασίστηκε η ακύρωση της μαθητικής παρέλασης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, καθώς οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την προστασία των μαθητών και των πολιτών. Ο δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης αποφάσισε την ακύρωση της αυριανής παρέλασης λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Δεν θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση στον Άγιο Δημήτριο - Η ανακοίνωση

Όπως τονίστηκε στο Dnews από πλευράς Δήμου η ακύρωση αποφασίστηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την απόφαση, ελήφθησαν υπόψη τα έκτακτα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), καθώς και η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ένταξη της Περιφέρειας Αττικής σε κατάσταση κινητοποίησης RED CODE. Η απόφαση βασίστηκε στην αξιολόγηση των επικαιροποιημένων μετεωρολογικών δεδομένων, με βασικό κριτήριο την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών και μαθητριών που θα συμμετείχαν στην παρέλαση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Δημητρίου «Ματαιώνεται η προγραμματισμένη παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Αττική. Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, ενώ για την Αττική έχει ενεργοποιηθεί κατάσταση κινητοποίησης «Red Code». Με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών, αποφασίστηκε από τη δημοτική αρχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η ματαίωση της παρέλασης.

Η προγραμματισμένη δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, θα πραγματοποιηθεί κανονικά και οι σημαιοφόροι από κάθε σχολείο θα πρέπει να προσέλθουν την προγραμματισμένη ώρα (10:00 π.μ.) Ευχαριστούμε για την κατανόηση και ευχόμαστε σε όλες και όλους Χρόνια Πολλά για την Εθνική μας Επέτειο»

Κακοκαιρία: Ποιος αποφασίζει αν θα γίνει ή θα αναβληθεί η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

Οι αποφάσεις για τη διεξαγωγή των μαθητικών παρελάσεων εξετάζονται από τον οικείο Δήμο σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και με γνώμονα τις καιρικές συνθήκες και την ασφάλεια των συμμετεχόντων. Καθοριστικό ρόλο έχει ο τοπικός συντονισμός, ιδιαίτερα όταν αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Ανάλογα με την περιοχή, μπορεί να προηγηθεί σύσκεψη των αρμόδιων οργάνων, ώστε να αξιολογηθούν τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα και να αποφασιστεί αν η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί ή αν απαιτούνται αλλαγές. Όταν τα φαινόμενα είναι γενικευμένα σε έναν νομό τότε η απόφαση είναι στα χέρια του περιφερειάρχη με γνώμονα την σφάλεια των μαθητών και μαθητριών, των εκπαιδευτικών και όλων των συμμετεχόντων στην παρέλαση.

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Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews προς ώρας δεν εξετάζεται, το ενδεχόμενο οριζόντιας αναβολής όλων των μαθητικών παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου, παρά τις προβλέψεις για επιδείνωση του καιρού και την πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι αρμόδιες αρχές θα αξιολογήσουν τα δεδομένα όσο πλησιάζει η 28η Οκτωβρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις νεότερες μετεωρολογικές προβλέψεις και τις συνθήκες που θα επικρατούν σε κάθε περιοχή. Επομένως, το ενδεχόμενο αναβολής δεν αφορά οριζόντια το σύνολο της χώρας, αλλά θα εξεταστεί, εφόσον χρειαστεί, τοπικά και ανάλογα με τη σοβαρότητα των φαινομένων.