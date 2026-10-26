Ποιες μαθηρικές παρελάσεις ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου «απειλούνται» με αναβολή - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σε τροχιά κακοκαιρίας κινείται η χώρα με έντονες βροχές να κάνουν την παρουσία συνοδευόμενες από μεγάλα ύψη νερού. Το μέτωπο της κακοκαιρίας θα επηρεάσει και τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου με τις μαθητικές παρελάσεις σε πολλές περιοχές να γίνονται υπό βροχή γεγονός που προβληματίζει γονείς και μαθητές για το αν θα ανακοινωθεί και αναβολή των παρελάσεων όπου τα φαινόμενα είναι αυξημένης έντασης και έκτασης.

Οι βροχές «απειλούν» την μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου με βροχές και καταιγίδες θα κυλήσουν τα επόμενα 24ωρα με τις μαθητικές παρελάσεις να «απειλούνται» από τις άγριες διαθέσεις του καιρού. Όπως σημειώνει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη εμφανίζουν καλύτερες προοπτικές, καθώς οι βροχές ενδέχεται να έχουν υποχωρήσει μέχρι την ώρα των παρελάσεων. Ωστόσο, το κρύο αναμένεται να είναι αισθητό, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχύσουν την αίσθηση της χαμηλής θερμοκρασίας.

Αντίθετα, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν οι καιρικές συνθήκες στη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια, το βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, όπου οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να δυσκολέψουν τη διεξαγωγή των παρελάσεων καθώς τα φαινόμενα θα είναι έντονα και επίμονα καθόλη την διάρκεια της ημέρας της εθνικής εορτής με την ένταση των φαινομένων να αυξομειώνεται. Όπως τόνισε η κα Ζιακοπούλου πρόσκαιρη βελτίωση αναμένεται την Πέμπτη ενώ επισήμανε ότι «απαιτείται προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmetaelahcdl?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι περιοχές που κινδυνεύουν με αναβολή των παρελάσεων

Στην νεότερη πρόγνωσή της η Νικολέτα Ζιακοπούλου παραθέτοντας τα στοιχεία του καιρού για τις 11 το πρωί ανήμερα της εθνικής εορτής τόνισε ότι όπως φαίνεται η πορεία της βροχής κινδυνεύει να υπάρχει αναβολή των παρελάσεων των μαθητών σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο - Ανατ. Αιγαίο και Δωδεκάνησα». Δεν μίλησε για οριζόντια ακύρωση των παρελάσεων αλλά σοβαρό ενδεχόμενο αναβολής ανάλογα με την πορεία και την εξέλιξη των φαινομένων σε τοπικό επίπεδο.

Η πρόγνωση Καλλιάνου για τον καιρό των παρελάσεων για την 28η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο , Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν σοβαρό καιρικό εμπόδιο για τη διεξαγωγή των παρελάσεων. Πιο δύσκολες αναμένονται οι καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλία, όπου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους έντονες. Η περιοχή συγκαταλέγεται σε εκείνες που χρειάζονται αυξημένη προσοχή, καθώς η επιμονή των φαινομένων μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού. Έντονα φαινόμενα σε Σποράδες και Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις Σποράδες, όπου αναμένονται αυξημένα ύψη βροχής και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Η περιοχή βρίσκεται μεταξύ εκείνων που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από τη νέα διαταραχή. Ανάλογη είναι η ανησυχία για τα Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα και να συνοδεύονται από δυσμενείς συνθήκες για τις μετακινήσεις. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA τα φαινόμενα στις περιοχές αυτές θα εκτιμηθούν ανήμερα της εθνικής επετείου με στόχο την διασφάλιση της ακεραιότητας μαθητών και συμμετεχόντων στην παρέλαση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmewlnvhi6u9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κακοκαιρία: Ποιος αποφασίζει αν θα γίνει ή θα αναβληθεί η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

Οι αποφάσεις για τη διεξαγωγή των μαθητικών παρελάσεων εξετάζονται από τον οικείο Δήμο σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και με γνώμονα τις καιρικές συνθήκες και την ασφάλεια των συμμετεχόντων. Καθοριστικό ρόλο έχει ο τοπικός συντονισμός, ιδιαίτερα όταν αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Ανάλογα με την περιοχή, μπορεί να προηγηθεί σύσκεψη των αρμόδιων οργάνων, ώστε να αξιολογηθούν τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα και να αποφασιστεί αν η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί ή αν απαιτούνται αλλαγές. Όταν τα φαινόμενα είναι γενικευμένα σε έναν νομό τότε η απόφαση είναι στα χέρια του περιφερειάρχη με γνώμονα την σφάλεια των μαθητών και μαθητριών, των εκπαιδευτικών και όλων των συμμετεχόντων στην παρέλαση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmem6fgyg6yx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews προς ώρας δεν φαίνεται ότι θα ακυρωθούν οι μαθητικές παρελάσεις. Αρμόδιες πηγές μας τόνισαν ότι δεν δεν εξετάζεται, προς το παρόν, το ενδεχόμενο οριζόντιας αναβολής των μαθητικών παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου, παρά τις προβλέψεις για επιδείνωση του καιρού και την πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι αρμόδιες αρχές θα αξιολογήσουν τα δεδομένα όσο πλησιάζει η 28η Οκτωβρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις νεότερες μετεωρολογικές προβλέψεις και τις συνθήκες που θα επικρατούν σε κάθε περιοχή. Επομένως, το ενδεχόμενο αναβολής δεν αφορά οριζόντια το σύνολο της χώρας, αλλά θα εξεταστεί, εφόσον χρειαστεί, τοπικά και ανάλογα με τη σοβαρότητα των φαινομένων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmer2h1ih4v5?integrationId=40599y14juihe6ly}