Πού δεν θα πραγματοποιηθούν μαθητικές παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου λόγω της κακοκαιρίας.

Το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει την χώρα οδήγησε στην οριζόντια ακύρωση όλων των μαθητικών παρελάσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στα Δωδεκάνησα, για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με απόφαση του Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η απόφαση ελήφθη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, καθώς τα Δωδεκάνησα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με κόκκινη προειδοποίηση για αύριο, Τετάρτη.

Δωδεκάνησα: Ακύρωση όλων των μαθητικών παρελάσεων για την 28η Οκτωβρίου

Η κόκκινη προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) για τα Δωδεκάνησα μέσω του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού για την 28η Οκτωβρίου, οδήγησε στην ακύρωση όλων των μαθητικών παρελάσεων για την εθνική μας επέτειο. Αυτό ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Μηνάς Παπαδάκης, Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όπως είπε, η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς είναι αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Αττική: Ακυρώθηκε η μαθητική παρέλαση στον Άγιο Δημήτριο

Με απόφαση του δημάρχου Αγίου Δημητρίου ακυρώθηκε η αυριανή μαθητική παρέλαση λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν αύριο Τετάρτη 28 Οκτωβρίου σύμφωνα με τα έκτακτα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία η Περιφέρεια Αττικής τίθεται σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE), κατόπιν αξιολόγησης των επικαιροποιημένων μετεωρολογικών δεδομένων και με γνώμονα την προστασία της ασφάλειας των μαθητών / μαθητριών, αποφασίζεται η ακύρωση της αυριανής μαθητικής παρέλασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου «Ματαιώνεται η προγραμματισμένη παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Αττική. Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, ενώ για την Αττική έχει ενεργοποιηθεί κατάσταση κινητοποίησης «Red Code». Με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών, αποφασίστηκε από τη δημοτική αρχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η ματαίωση της παρέλασης. Η προγραμματισμένη δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, θα πραγματοποιηθεί κανονικά και οι σημαιοφόροι από κάθε σχολείο θα πρέπει να προσέλθουν την προγραμματισμένη ώρα (10:00 π.μ.) Ευχαριστούμε για την κατανόηση και ευχόμαστε σε όλες και όλους Χρόνια Πολλά για την Εθνική μας Επέτειο»

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Κακοκαιρία: Ποιος αποφασίζει αν θα γίνει ή θα αναβληθεί η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

Οι αποφάσεις για τη διεξαγωγή των μαθητικών παρελάσεων εξετάζονται από τον οικείο Δήμο σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και με γνώμονα τις καιρικές συνθήκες και την ασφάλεια των συμμετεχόντων. Καθοριστικό ρόλο έχει ο τοπικός συντονισμός, ιδιαίτερα όταν αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Ανάλογα με την περιοχή, μπορεί να προηγηθεί σύσκεψη των αρμόδιων οργάνων, ώστε να αξιολογηθούν τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα και να αποφασιστεί αν η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί ή αν απαιτούνται αλλαγές. Όταν τα φαινόμενα είναι γενικευμένα σε έναν νομό τότε η απόφαση είναι στα χέρια του περιφερειάρχη με γνώμονα την σφάλεια των μαθητών και μαθητριών, των εκπαιδευτικών και όλων των συμμετεχόντων στην παρέλαση.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews προς ώρας δεν εξετάζεται, το ενδεχόμενο οριζόντιας αναβολής όλων των μαθητικών παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου, παρά τις προβλέψεις για επιδείνωση του καιρού και την πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι αρμόδιες αρχές θα αξιολογήσουν τα δεδομένα όσο πλησιάζει η 28η Οκτωβρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις νεότερες μετεωρολογικές προβλέψεις και τις συνθήκες που θα επικρατούν σε κάθε περιοχή. Επομένως, το ενδεχόμενο αναβολής δεν αφορά οριζόντια το σύνολο της χώρας, αλλά θα εξεταστεί, εφόσον χρειαστεί, τοπικά και ανάλογα με τη σοβαρότητα των φαινομένων.