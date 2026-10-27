Σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού 7 περιοχές της χώρας, για έντονα καιρικά φαινόμενα σήμερα.

Συνολικά 50 κλήσεις έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια Αττικής από χθες περίπου στις 07.30 έως και σήμερα στις 06.00, λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων που έχουν εκδηλωθεί .

Οι κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων και συγκεκριμένα έχουν πραγματοποιηθεί:

- 16 κοπές δέντρων και

- 14 αντλήσεις υδάτων

Σημειώνεται ότι 7 περιοχές της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα, ενώ αύριο Τετάρτη σε κάποιες περιοχές αναμένεται κόκκινη προειδοποίηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πιο συγκεκριμένα: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (27-10-2026)

Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Τετάρτη (28-10-2026)

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Αττική έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας

Παράλληλα συνεδρίασε χθες το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά για την επιδείνωση του καιρού και την προετοιμασία του μηχανισμού για την αντιμετώπιση των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων.

Κατά τη συνεδρίαση, ο κ. Τουρνάς, υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρης και κατάλληλης προετοιμασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ τόνισε ότι απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα των επιχειρησιακών δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και συνολικά του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξημένες μετακινήσεις των πολιτών ενόψει του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου

Για το λόγο αυτό κι όπως αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένεται να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, ενώ σε εφαρμογή έχει τεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα. Παράλληλα σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται Ένοπλες Δυνάμεις, Ελληνική Αστυνομία και Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή όπως επίσης και οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι επιχειρησιακοί μηχανισμοί των Περιφερειών, των δήμων, του ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση παρέμβαση σε περίπτωση προβλημάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σημειώνεται ότι σήμερα θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων.