Τα βίντεο με δοκιμές αντοχής στο iPhone Duo έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή στο διαδίκτυο, καθώς επιχειρούν να αποκαλύψουν πόσο ανθεκτικές είναι οι νέες συσκευές απέναντι σε γρατζουνιές, πίεση, σκόνη και άλλες καταπονήσεις.

Υπάρχουν ορισμένα αναμενόμενα πράγματα που συμβαίνουν μετά την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος της Apple. Έχουμε ήδη δει τις πρώτες απόψεις των reviewers, καθώς και μια λεπτομερή εξέταση των μηχανισμών της συσκευής. Τώρα, όμως, ήρθε η ώρα της καταστροφής, στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του iPhone Duo.

Το βίντεο του JerryRigEverything, που δημοσιεύθηκε νωρίς το Σάββατο, εξετάζει το iPhone Duo και στη συνέχεια το υποβάλλει σε διάφορες δοκιμές καταστροφής μέσα σε λίγα λεπτά. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλους που παρουσιάζουν τις καταστροφές με υπερβολικό και εντυπωσιακό τρόπο για να συγκεντρώσουν περισσότερα κλικ, το συγκεκριμένο κανάλι ακολουθεί μια αρκετά συστηματική και μετρημένη προσέγγιση.

Σε δοκιμή γρατζουνίσματος με βάση την κλίμακα σκληρότητας Mohs, η εξωτερική οθόνη, η οποία προστατεύεται από κεραμική επίστρωση αντέχει μέχρι το επίπεδο 7. Πρόκειται για επίπεδο χαμηλότερο από τη σκληρότητα του ζαφειριού, η οποία βρίσκεται στο 8 ή στο 9.

{https://www.youtube.com/watch?v=5laDGy4INB0&t=2s}

Η ίδια εικόνα δεν παρατηρείται στην εύκαμπτη εσωτερική οθόνη, η οποία χαράσσεται ήδη από το επίπεδο 2 της δοκιμής, ενώ το νύχι αφήνει βαθύτερες αυλακώσεις στην επιφάνειά της. Αυτό είναι κάτι που παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις αναδιπλούμενες συσκευές της αγοράς, επομένως η Apple δεν αποτελεί εξαίρεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, η πολυεπίπεδη κατασκευή της, σε συνδυασμό με τη ματ νανοϋφή της επιφάνειας, βοηθά στην απόκρυψη των γρατζουνιών όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη. Κλειδιά, κέρματα και ακόμη και μεταλλική πανοπλία από αλυσιδωτό πλέγμα αφήνουν σημάδια, τα οποία όμως σχεδόν εξαφανίζονται όταν η οθόνη ανάβει.

Στη συνέχεια, το βίντεο περνά σε μια σειρά δοκιμών που αποκαλύπτουν πράγματα τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα. Η χρήση μαχαιριού στο πλαϊνό πλαίσιο από τιτάνιο προκαλεί γρατζουνιές, ενώ η χρήση αναπτήρα αφήνει σημάδια και προκαλεί επιφανειακή φθορά στην εσωτερική οθόνη.

Η δοκιμή έδειξε ότι η εισχώρηση μεγάλης ποσότητας χώματος και σκόνης στον μηχανισμό αναδίπλωσης μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή του μηχανισμού, εμποδίζοντας το iPhone Duo να κλείσει κανονικά. Το εύρημα αναδεικνύει την ευαισθησία του μηχανισμού σε μικρά σωματίδια και υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας της συσκευής από την άμμο και τη σκόνη, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα όπως η παραλία. Η χαλαζιακή άμμος έχει σκληρότητα 7 στην κλίμακα Mohs και μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές σε γυάλινες επιφάνειες, αυξάνοντας τον κίνδυνο φθοράς της συσκευής.

Στο τέλος πραγματοποιείται μια δοκιμή κάμψης, κατά την οποία επιχειρείται να «κλείσει» το iPhone Duo με τον λάθος τρόπο, έχοντας τη μεγάλη οθόνη στην εξωτερική πλευρά. Έπειτα από την άσκηση μεγάλης πίεσης με τους αντίχειρες και μερικούς ανησυχητικούς ήχους ραγίσματος, το iPhone Duo καταφέρνει να αντέξει, αν και λυγίζει αρκετά σύμφωνα με το appleinsider.com.

Κατά την πρώτη προσπάθεια κάμψης, εμφανίστηκε μια γραμμή δυσλειτουργίας στη μία πλευρά της οθόνης, ενώ στη δεύτερη δοκιμή προστέθηκαν και άλλες. Παρά την έντονη πίεση, το iPhone Duo δεν έσπασε στα δύο, αν και η οθόνη του υπέστη εμφανή ζημιά. Η δοκιμή επιβεβαιώνει ότι η συσκευή μπορεί να υποστεί σοβαρές φθορές όταν υποβάλλεται σε ακραία καταπόνηση. Ωστόσο, το γεγονός ότι η οθόνη παρουσίασε βλάβη χωρίς να καταστραφεί ολοκληρωτικά ο μεντεσές ή το σημείο της αναδίπλωσης υποδηλώνει ότι η κατασκευή της συσκευής είναι πιο ανθεκτική απ’ όσο ενδεχομένως εκτιμούν πολλοί χρήστες. Με άλλα λόγια, το iPhone Duo δεν είναι άτρωτο, αλλά ούτε και τόσο εύθραυστο όσο μπορεί να αφήνουν να εννοηθεί οι εντυπωσιακές δοκιμές καταστροφής.

Το κεντρικό τμήμα της αναδίπλωσης παραμένει το πιο ευάλωτο σημείο. Και οι ίδιοι οι καταναλωτές αρχίζουν να το διαπιστώνουν στην πράξη.

Αναρτήσεις στο subreddit του iPhone Duo δείχνουν χρήστες να διαμαρτύρονται για ραγισμένες οθόνες, οι οποίες εμφανίστηκαν λίγο καιρό μετά την αγορά των συσκευών τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι φωτογραφίες δείχνουν προβλήματα στην οθόνη που ξεκινούν από την κεντρική πτυχή και επεκτείνονται προς την άκρη.

Αν και τέτοια περιστατικά προκαλούν ανησυχία όταν εξετάζονται μεμονωμένα, φαίνεται ότι εμφανίζονται σε πολύ μικρότερη συχνότητα από αυτήν που ενδέχεται να πιστεύει κανείς. Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σπασμένα iPhone προκαλούν πάντα έντονες αντιδράσεις, αλλά δεν αποκαλύπτουν πόσο εκτεταμένο είναι πραγματικά ένα πρόβλημα.

Σε κάθε κυκλοφορία προϊόντος της Apple εμφανίζεται αναπόφευκτα ένας αριθμός αστοχιών στα πρώτα στάδια, απλώς και μόνο λόγω του τεράστιου αριθμού συσκευών που πωλούνται. Ακόμη κι έτσι, τα περιστατικά που αφορούν το iPhone Duo φαίνεται να είναι σχετικά περιορισμένα.

Το AppleInsider επικοινώνησε με πηγές με τις οποίες συνεργάζεται εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια και οι οποίες εργάζονται στα Apple Genius Bar επτά καταστημάτων, μεταξύ των οποίων και τέσσερα μεγάλα καταστήματα-ναυαρχίδες. Κανένα από τα καταστήματα που συμμετείχαν στην έρευνα δεν είχε δεχθεί συσκευές για επισκευή ούτε είχε καταγράψει επιστροφές λόγω σπασμένων οθονών.

Οι ανησυχίες είναι κατανοητές και, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αρνητικές ειδήσεις συχνά κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι το iPhone Duo αποδεικνύεται πιο ανθεκτικό απ’ όσο θα περίμενε κανείς.