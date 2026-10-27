Διευθύνων σύμβουλος της DBC Corporate Advisory είναι ο Γιάννης Σάκκαρης, ο οποίος συνδέει τη δημιουργία του ανεξάρτητου σχήματος με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των στελεχών και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων της εταιρείας.

Υπό την ιδιοκτησία της Parnon Holdings, εταιρείας συμμετοχών του Γιάννη Σάκκαρη, ξεκινά την αυτόνομη δραστηριότητά της η DBC Corporate Advisory Α.Ε., μετά την απόσχιση δύο κλάδων από τη Diadikasia Business Consulting. Η νέα εταιρεία δραστηριοποιείται στη χρηματοοικονομική συμβουλευτική και στη χρηματοδότηση επενδύσεων, αναλαμβάνοντας το προσωπικό, το πελατολόγιο και τις συμβάσεις των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Η απόσχιση αφορά τους κλάδους χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και αξιοποίησης επιχορηγήσεων και αναπτυξιακών προγραμμάτων για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μεταφορά τους στο νέο σχήμα εξασφαλίζει τη συνέχεια των συνεργασιών και την υλοποίηση των υφιστάμενων έργων. Η DBC υλοποιεί περισσότερες από 400 συμβάσεις, οι οποίες περιήλθαν στην εταιρεία στο πλαίσιο της απόσχισης.

Διευθύνων σύμβουλος της DBC Corporate Advisory είναι ο Γιάννης Σάκκαρης, ο οποίος συνδέει τη δημιουργία του ανεξάρτητου σχήματος με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των στελεχών και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων της εταιρείας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές τους.

Η ομάδα της εταιρείας διαθέτει, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας. Το αντικείμενό της καλύπτει όλα τα στάδια του επενδυτικού κύκλου, από τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εξασφάλιση χρηματοδότησης έως την υλοποίηση επενδυτικών έργων. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες για εξαγορές και συγχωνεύσεις, καθώς και για την οργάνωση και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων.

Στο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών περιλαμβάνεται η τεχνολογική συμβουλευτική, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στις εφαρμογές της στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

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Ως προς την προηγούμενη δραστηριότητα των στελεχών της, η εταιρεία αναφέρει ότι έχουν υποστηρίξει την άντληση, αναδιάρθρωση και αξιολόγηση δανειακών συμβάσεων ύψους άνω των 14 δισ. ευρώ. Έχουν εκπονήσει περισσότερα από 1.000 επιχειρηματικά σχέδια και συμβάλει στην έγκριση επιδοτήσεων άνω των 2,5 δισ. ευρώ για επενδυτικά έργα κατά την τελευταία επταετία.