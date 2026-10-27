«Το ζήτημα δεν είναι εκ των υστέρων η καταγγελία. Το ζήτημα είναι γιατί φτάσαμε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και αυτό είναι ήττα», είπε η Άννα Παπαδοπούλου.

«Η ενημέρωση υπό απειλή επεισοδίου και όταν το απαιτεί ο Φιντάν, δεν είναι ενημέρωση, είναι άδεια» τόνισε η Άννα Παπαδοπούλου, μιλώντας στο OPEN.

H αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε, μάλιστα, και στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, την οποία χαρακτήρισε ήττα της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και στους ισχυρισμούς του Άδωνι Γεωργιάδη για το σκάνδαλο των φούρνων «Χωριάτικο».

Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενη στο ζήτημα της ενημέρωσης της Τουρκίας για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου στην περιοχή της Κάσου, τόνισε πως «η ενημέρωση υπό απειλή επεισοδίου και όταν το απαιτεί ο Φιντάν, δεν είναι ενημέρωση, είναι άδεια», διερωτώμενη γιατί η συγκεκριμένη πρακτική δεν εφαρμοζόταν τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Για το σκάνδαλο των φούρνων «Χωριάτικο» η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη, για διασπορά ψευδών ειδήσεων, με στόχο την κατασυκοφάντηση του Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει ότι ο ιδιοκτήτης των φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, καταδικάστηκε για trafficking επί κυβέρνησης Σαμαρά και αποφυλακίστηκε επί κυβέρνησης Τσίπρα, επωφελούμενος από ευνοϊκή ρύθμιση του νόμου Παρασκευόπουλου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απαντώντας στους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, η Άννα Παπαδοπούλου ανέφερε ότι ο «κ. Γιαννακόπουλος πράγματι καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, το 2015, μάλιστα, ούτε καν επί κυβέρνησης Σαμαρά», υπενθυμίζοντας ότι «τα δικαστήρια είναι αυτά που επιβάλλουν ποινές, όχι οι κυβερνήσεις». Όπως υποστήριξε, «το 2018 αθωώθηκε» και «στην πραγματικότητα δεν εξέτισε ποτέ ποινή». Κατά συνέπεια, χαρακτήρισε τον ισχυρισμό ότι αποφυλακίστηκε χάρη στον νόμο Παρασκευόπουλου «ένα ψέμα, είναι μια λάσπη, για να επιστρέψουμε πάλι στην κατασυκοφάντηση του Αλ. Τσίπρα».

Αναφορικά με τα φαινόμενα διαφθοράς και τα σκάνδαλα επιχειρήσεων, η Άννα Παπαδοπούλου ανέδειξε τόσο τις οικονομικές όσο και τις κοινωνικοπολιτικές τους συνέπειες, σημειώνοντας ότι «οποιοδήποτε ευρώ πάει χαμένο από την υγεία, από την παιδεία, από το κοινωνικό κράτος, είναι μια ήττα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαρκής αποκάλυψη σκανδάλων και η διάχυτη διαφθορά στον κρατικό μηχανισμό υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και στη δυνατότητα απόδοσης ευθυνών.

Εστιάζοντας στην αποτελεσματικότητα των κρατικών ελέγχων, επεσήμανε ότι «το ζήτημα είναι πώς το κράτος εντοπίζει και αντιμετωπίζει αυτού του είδους τις καταστάσεις», τονίζοντας πως «εδώ βλέπουμε ότι το κράτος δεν τις αντιμετώπισε, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν λειτούργησαν». Μάλιστα, αναφερόμενη στην ΑΑΔΕ, υποστήριξε ότι «υπάρχει πρόβλημα και εντοπισμού και αντιμετώπισης» θέτοντας το ερώτημα «όταν για παράδειγμα επαίρεται η ΑΑΔΕ για τα συστήματά της, μπράβο και πολύ σωστά. Αλλά εδώ τι έχει κάνει στη συγκεκριμένη περίπτωση για να το διερευνήσει;».

Επιπλέον, η Άννα Παπαδοπούλου έκανε λόγο για «θέατρο του παραλόγου εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης», υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για ήττα το γεγονός ότι επικυρώθηκε το τουρκολιβυκό μνημόνιο», έπειτα από επτά έτη κατά τα οποία η κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι η Τουρκία και η Λιβύη δεν θα κατάφερναν να φτάσουν στην επικύρωση της συμφωνίας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διεθνούς υποστήριξης προς τις ελληνικές θέσεις, επεσήμανε ότι «Είναι πολύ θετική η κάθε δήλωση υπεράσπισης αυτή τη στιγμή, τόσο και στο πλαίσιο του ΟΗΕ για παράδειγμα και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εκ των υστέρων η καταγγελία. Το ζήτημα είναι γιατί φτάσαμε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και αυτό είναι ήττα».

{https://www.youtube.com/watch?v=JKder71z93Q}