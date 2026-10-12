Η αναπληρώτρια Τύπου της ΕΛΑΣ στρέφεται νομικά κατά του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ για τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής για τα όσα έγιναν σε κοινή τηλεοπτική τους παρουσία στο ART TV.

Έγκληση σε βάρος του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου κατέθεσε η Άννα Παπαδοπούλου ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Η έγκληση της δικηγόρου και αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ κατά του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και νυν γραμματέα αυτό-οργάνωσης αφορούν τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής, αναφορικά με όσα διαδραματίστηκαν σε βάρος της στις 7 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της τηλεοπτικής εκπομπής «Χωρίς Χρώμα» του ART TV.

Με την έγκλησή της ζητά την πλήρη διερεύνηση των καταγγελλόμενων περιστατικών, την εξέταση των αυτοπτών μαρτύρων και ρητά την αναζήτηση, προσκόμιση και αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες του στούντιο, αλλά και από τις κάμερες ασφαλείας του τηλεοπτικού σταθμού, προκειμένου να διακριβωθούν όσα συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα. Παράλληλα, ζητά την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για εξυβριστικές, εκφοβιστικές και απειλητικές συμπεριφορές.

Δείτε την έγκληση: