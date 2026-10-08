«Εκτός τηλεοπτικού αέρα, με αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει» αναφέρει η κ. Παπαδοπούλου.

Προσωπική επίθεση από τον γραμματέα αυτο- οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλο καταγγέλλει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου και καλεί τη Χαριλάου Τρικούπη να πάρει θέσει ανοιχτά και να τον διαγράψει.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Χωρίς Χρώμα» του ART TV ο κ. Κωνσταντόπουλος επιτέθηκε λεκτικά στην κα. Παπαδοπούλου λέγοντάς της στην αρχή «την προοδευτική παράταξη δεν την έχετε τιμήσει. Αλλάζετε θέση αναλόγως πού βρίσκεστε. Δεν έχετε ούτε θέση, ούτε άποψη, ούτε πρόγραμμα»είπε και συνέχισε φωνάζοντας «Φύγατε εν μια νυκτί, την μία μέρα λέγατε άλλα, και την άλλη άλλα». Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος κατηγόρησε της εκπρόσωπο του ΕΛΑΣ για ασυνέπεια στις πολιτικές της αποφάσεις και τόνισε «Εγώ ζητάω να πέσουν οι μάσκες».

Συνέχισε δε, στο ίδιο ύφος, απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο και παρουσιαστή της εκπομπής Γιώργο Βαθιώτη να «μη μού φέρνετε στελέχη που τη μία μέρα είναι στο ΠΑΣΟΚ την άλλη στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους θέλω τέτοιους συνομιλητές. Είναι όλοι κατάπτυσμοι».

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Με αποκάλεσε «σκουπίδι»

Σε ανάρτησή της η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΣ, ζήτησε τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ και τον κατήγγειλε για εξύβριση και εκφοβισμό.

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«Ζητώ δημόσια από το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου« αναφέρει και διευκρινίζει πως «Τη ζητώ ως προοδευτικός πολίτης και ως γυναίκα που χθες το βράδυ δέχθηκε μια απολύτως απρόκλητη, εξυβριστική και εκφοβιστική επίθεση από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV.

Στη συνέχεια εξηγεί τι συνέβη: «Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντόπουλος επιδόθηκε σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο προσωπικών επιθέσεων εναντίον μου, με αφορμή την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ. Όσα ακολούθησαν, όμως, στο διάλειμμα της εκπομπής, ξεπέρασαν κάθε όριο.

»Εκτός τηλεοπτικού αέρα, με αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει» αναφέρει η κ. Παπαδοπούλου.

«Οφείλω ένα δημόσιο ευχαριστώ στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκη, ο οποίος ήταν παρών και προσπάθησε να με ηρεμήσει, καθώς τα χέρια μου έτρεμαν από την ταραχή. Λίγο αργότερα, ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και μου ζήτησε συγγνώμη. Δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη του. Αναρωτιέμαι αν θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε έναν άνδρα πολιτικό αντίπαλο» αναφέρει.

Σχολιάζει ακόμα πως «σε μια εποχή που η βία κατά των γυναικών αποτελεί οδυνηρή καθημερινότητα, η εξύβριση και ο εκφοβισμός δεν μπορούν να βαφτίζονται «κακιά στιγμή» ή πολιτική αντιπαράθεση. Το αυγό του φιδιού δεν μπορεί να το εκκολάπτει μια δημοκρατική και προοδευτική παράταξη. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάρει καθαρή θέση. Είναι υπέρ ή κατά της βίας».

Η απάντηση Κωνσταντόπουλου

Με ανακοίνωσή του ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, απαντά στις καταγγελίες της Άννα Παπαδοπούλου κάνοντας λόγο για πολιτική αντιπαράθεση. Με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, όπως φαίνεται και από την ανακοίνωση, ζητά συγγνώμη από την αναπληρώτρια εκπρόσωπο του ΕΛΑΣ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν θα επιτρέψω όμως την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛΑΣ από τα πολιτικά του αδιέξοδα».

«Η κα. Άννα Παπαδοπούλου μετά την παρέλευση 20 ωρών θυμήθηκε να ανακινήσει ζήτημα για την χθεσινή μας τηλεοπτική αντιπαράθεση. Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα το κόμμα ΕΛΑΣ μετά τις «γκάφες» του αρχηγού του που δεν ήξερε ούτε τι είδους καλώδιο θα ποντιστεί ανοικτά της Κάσου και εμφανίστηκε ξανά αμετροεπής και αλαζόνας δηλώνοντας κατακτητής της κεντροαριστεράς. Με την κα. Παπαδοπούλου αντιπαρατέθηκα πολιτικά σε οξείς τόνους τους οποίους αναγνωρίζω ως λάθος μου. Εξάλλου, στο τέλος της εκπομπής της ζήτησα συγγνώμη προσωπικά.

»Δεν θα σταθώ στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου απηύθυνε πρώτη ξεκινώντας τον λεκτικό διαξιφισμό, δεν με αγγίζουν. Δεν θα επιτρέψω όμως την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛΑΣ από τα πολιτικά του αδιέξοδα» καταλήγει η ανακοίνωση.