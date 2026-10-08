Στο Ίλιον, σε σύσκεψη μελών της ΕΛΑΣ, βρέθηκε χθες η Έφη Αχτσιόγλου.

Η Έφη Αχτσιόγλου φαίνεται πως συγκλίνει προς την ΕΛΑΣ και μάλιστα σε δημόσια θέα. Η πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς βρέθηκε χθες, Τετάρτη (7/10), στη σύσκεψη μελών της ΕΛΑΣ στο Ίλιον, όπως επιβεβαιώνεται από φωτογραφία που ανέβηκε στο facebook από το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ στον Δυτικό Τομέα (Β2), Ζήση Καπράνα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Ιουνίου η Έφη Αχτσιόγλου είχε αποχωρήσει από την ΚΟ της Νέας Αριστεράς, υποβάλλοντας παράλληλα την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, με την έδρα της να πηγαίνει, τότε, στον Γιάννη Δραγασάκη.

Το αν η παρουσία της εκεί θα σημάνει τις επόμενες μέρες και την επίσημη προσχώρησή της στον κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε να το δούμε.

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Μ. Καλ.