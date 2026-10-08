«Η στρατηγική του δεδομένου συμμάχου των ΗΠΑ απαξιώθηκε χθες σε live μετάδοση από τον Αμερικανό ΥΠΕΞ», αναφέρει μεταξύ άλλων η ΕΛΑΣ.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, εξαπολύει ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με με αφορμή τις δηλώσεις για την εξωτερική πολιτική, την εθνική άμυνα και τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά και την κριτική που ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας στην κυβερνητική πολιτική.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχωρά για ακόμη μία φορά, όπως αναφέρει, σε ανακριβείς τοποθετήσεις σχετικά με την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης προκειμένου να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση από ζητήματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά και την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίοδο 2015-2019 και στον ισχυρισμό ότι τότε η Τουρκία συμμετείχε σε κορυφαία εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ η Ελλάδα βρισκόταν σε δυσμενέστερη θέση. Η παράταξη υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εικόνα δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα της περιόδου και επικαλείται ως χαρακτηριστικά παραδείγματα την απόφαση για την αναβάθμιση των ελληνικών F-16 σε Viper, η οποία, όπως αναφέρει, συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2017, καθώς και την αποστολή του πρώτου Letter of Request για τα F-35 την ίδια χρονιά.

Από την πλευρά της, η Αμαλίας στρέφει τα πυρά της και στην πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι επί των ημερών της Τουρκία έχει προχωρήσει σε σημαντικές εξοπλιστικές συμφωνίες με χώρες που είναι σύμμαχοι της Ελλάδας. Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στην απόκτηση F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις συμφωνίες της Άγκυρας με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, καθώς και στον Οδικό Χάρτη Αμυντικής Συνεργασίας που υπέγραψε η Τουρκία με τη Γαλλία.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ επικαλείται τη συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την ίδια, στην περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται οι ελληνικοί Patriot. Με αυτό το επιχείρημα, η παράταξη θέτει το ερώτημα για το πότε η κυβέρνηση θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη για όσα χαρακτηρίζει «εθνικές ήττες».

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Για τα F-35 και την Τουρκία

Στο δεύτερο σκέλος της ανακοίνωσης, η ΕΛΑΣ σχολιάζει τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το ζήτημα των F-35 και τον κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί, όπως αναφέρει, «πατριδοκάπηλες» επιθέσεις σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού κάθε φορά που εκείνος ασκεί κριτική στην κυβέρνηση.

Η παράταξη υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα γύρω από την πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζει η κυβέρνηση. Ειδικότερα, αναφέρει ότι κατά την περίοδο 2018-2019 υπήρξε πάγωμα της διαδικασίας πώλησης των αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία, επικαλούμενη σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων και το East Med Act. Παράλληλα, σημειώνει ότι τον Ιούλιο του 2019 το αμερικανικό State Department ανακοίνωσε τη διακοπή της πώλησης των F-35 στην Τουρκία.

Η ΕΛΑΣ στρέφεται στη συνέχεια στην τρέχουσα κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις παραχωρήσεις που -κατά την ίδια- έχει κάνει η κυβέρνηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων και η παραχώρηση πρόσβασης σε έξι βάσεις και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να δηλώνει ότι θα επιδιώξει την επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η στάση της αμερικανικής πλευράς προκαλεί αμηχανία στην κυβέρνηση, καθώς, η στρατηγική του «δεδομένου συμμάχου» των ΗΠΑ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η παράταξη αναφέρεται ειδικότερα στη στάση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του κράτησε ουδέτερη στάση στα ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταλήγει καλώντας την κυβέρνηση να επικεντρωθεί στην εξασφάλιση ουσιαστικής αμερικανικής στήριξης σε ζητήματα που θεωρεί κρίσιμα για τα ελληνικά συμφέροντα. Μεταξύ αυτών αναφέρει την πόντιση του καλωδίου, τα θαλάσσια πάρκα, το Κυπριακό και τον ελληνοτουρκικό διάλογο.

Παράλληλα, ζητά να σταματήσουν, όπως αναφέρει, οι επιθέσεις κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Συμπαράταξης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει βάρος στην ουσία των ελληνοαμερικανικών και ελληνοτουρκικών σχέσεων και στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων για τα εθνικά ζητήματα.