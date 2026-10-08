«H Ελλάδα οφείλει να ισορροπήσει τη θέση της και να μη λειτουργεί ως δεδομένος σύμμαχος», ανέφερε ο Νίκος Νυφούδης.

Ως θετική εξέλιξη για τη χώρα χαρακτήρισε ο Νίκος Νυφούδης την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, εκφράζοντας ωστόσο τον προβληματισμό του για τις δηλώσεις περί εθνικισμού υπογραμμίζοντας ότι «άλλο ο πατριωτισμός και η αγάπη για την πατρίδα και άλλο ο εθνικισμός» και τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου.

«Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ αποτελεί μια θετική κίνηση για τη χώρα. Η ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας είναι κομβικής σημασίας, με τον Κάθετο Διάδρομο να έχει στηριχθεί ήδη από την περίοδο 2017- 2018 υπό τον Αλέξη Τσίπρα» σημείωσε αρχικά ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ στο Action24.

Ωστόσο, έθεσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλει να κινείται η ελληνική διπλωματία: «Η θέση μας στην ΕΛΑΣ είναι σαφής: η Ελλάδα οφείλει να ισορροπήσει τη θέση της και να μη λειτουργεί ως “δεδομένος σύμμαχος”. Ιστορικά, όποτε η χώρα θεωρήθηκε δεδομένη, βρέθηκε στριμωγμένη στη γωνία» ανέφερε.

Παράλληλα, ο Νίκος Νυφούδης εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τις δηλώσεις περί «εθνικισμού». «Η Ευρώπη έχει υποφέρει ιστορικά από τον εθνικισμό. Άλλο πράγμα είναι ο πατριωτισμός και η αγάπη για την πατρίδα αξίες -που σταθερά πρεσβεύουμε- και άλλο ο εθνικισμός, ο οποίος έχει συνδεθεί με ακραίες καταστάσεις. Σε μια περίοδο που η ακροδεξιά και ο φασισμός ενισχύονται στην Ευρώπη, οφείλουμε να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στη δημόσια ρητορική, ιδιαίτερα απέναντι στη νέα γενιά» σχολίασε.

Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, το ενδεχόμενο προσχώρησης βουλευτών και την ονοματολογία, ο κ. Νυφούδης ξεκαθάρισε τις πάγιες αρχές της ΕΛΑΣ «Δεν δίνουμε “νεύματα” σε κανέναν ούτε περιμένει κανείς το δικό μας νεύμα. Από την πρώτη ημέρα έχουμε θέσει συγκεκριμένες αρχές, όποιος μοιράζεται τις ίδιες ιδεολογικές αξίες είναι ευπρόσδεκτος να συμμετάσχει ενεργά ως μέλος, ή εθελοντής, χωρίς καμία προειλημμένη απόφαση, ή δεδομένη θέση στα ψηφοδέλτια. Οι υποψηφιότητες θα αποφασιστούν από τα αρμόδια συλλογικά όργανα».

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Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η πραγματική οικονομία και η κοινωνία. «Είμαστε ένα κόμμα τεσσάρων μηνών που απευθύνεται απευθείας στην κοινωνία. Στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε τον πολίτη που απέχει και νιώθει απογοητευμένος. Ερχόμενος από την πραγματική οικονομία, γνωρίζω καλά ότι την κοινωνία δεν την απασχολούν τα παρασκηνιακά σενάρια και τα πρόσωπα, αλλά το πώς θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και το πώς θα βγει ο μήνας. Τα πρόσωπα μετρούν, όμως πάνω από όλα βρίσκονται οι πολιτικές λύσεις για τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών».

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