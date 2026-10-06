Στόχος μας είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη Συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής, είναι να νικήσουμε τα προβλήματα που έχει η κοινωνία.

Την πεποίθηση ότι η ΕΛΑΣ ήρθε για να αλλάξει το πολιτικό τοπίο της χώρας, εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στα συντονιστικά της ΕΛΑΣ στην Αττική, στο ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης». Ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε ανοιχτά το δίλημμα πως «ή εμείς θα τα καταφέρουμε ή η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση θα συνεχίσει να κυβερνά», συμπληρώνοντας πως αυτό είναι αντικειμενικό.

«Τους ξεβολέψαμε»

Με μια ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, αλλά και με σαφές μήνυμα ότι στόχος του νέου πολιτικού εγχειρήματος είναι η διεκδίκηση της διακυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η δυναμική που αναπτύχθηκε τους τελευταίους τέσσερις μήνες ανέτρεψε τους εκλογικούς σχεδιασμούς του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα «μικρό θαύμα» που έχει πετύχει η ΕΛΑΣ από την ίδρυση της και στο διάστημα που ακολούθησε ως σήμερα, τονίζοντας ότι όσα επιτεύχθηκαν δεν ήταν δεδομένα, ακόμη και για εκείνους που τα προσδοκούσαν. Όπως είπε, μέσα σε λίγες ημέρες επέστρεψε η ελπίδα εκεί όπου προηγουμένως κυριαρχούσε η αδιαφορία, ενώ «ξεβολεύτηκε» συνολικά το πολιτικό σύστημα, φίλοι και αντίπαλοι. "Όλοι θέλουν να μας νικήσουν, έστω και με μία ψήφο", ανέφερε χαρακτηριστικά, ρίχνοντας ένα καρφί προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

Κυρίως, όμως, όπως υποστήριξε, «ξεβολεύτηκε» η κυβέρνηση, η οποία σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο, τον Σεπτέμβριο. Κατά τον ίδιο, η δυναμική του νέου εγχειρήματος υποχρέωσε το Μαξίμου να αλλάξει σχεδιασμό και να αναλάβει το μεγάλο ρίσκο της εξάντλησης της τετραετίας.

Και αυτό γιατί, όπως εξήγησε, η κυβέρνηση θα κληθεί να επωμιστεί ολόκληρο το κόστος των πολιτικών της, ιδιαίτερα μέσα στον χειμώνα, όταν τα νοικοκυριά θα βρεθούν αντιμέτωπα με τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα, στο ρεύμα και συνολικά στην ενέργεια. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κυβερνά ούτε τέσσερις μήνες ούτε τέσσερα χρόνια, αλλά επτά ολόκληρα χρόνια, αποδίδοντάς της την ευθύνη για την απουσία προστασίας της κοινωνίας απέναντι στην κρίση του κόστους ζωής.

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«Δεν ήρθαμε να καλύψουμε μερικά έδρανα»

Ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε ως αναγκαιότητα τη συγκρότηση ενός εναλλακτικού προς τη Δεξιά πόλου, με προοπτική και δυνατότητα διεκδίκησης της διακυβέρνησης. Ενός πόλου που, όπως τόνισε, θα μπορεί να κοιτάζει τη Νέα Δημοκρατία στα μάτια και να δίνει τη «μάχη» με ισότιμους όρους.

Ως εφόδια για αυτή την προσπάθεια ανέφερε την παράδοση των αγώνων, την εμπειρία διακυβέρνησης, αλλά και τις προγραμματικές θέσεις που μπορούν να προσφέρουν διαφορετική προοπτική στην κοινωνία και την οικονομία.

«Δεν ήρθαμε να καλύψουμε μερικά έδρανα στο Κοινοβούλιο, αλλά για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε, επικαλούμενος μετρήσεις σύμφωνα με τις οποίες την αλλαγή αυτή επιθυμεί περισσότερο από το 70% των πολιτών.

Στο επίκεντρο έθεσε την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και την ανάκτηση του χαμένου εδάφους στην παιδεία, στην υγεία, στις δουλειές, στους μισθούς και στις συντάξεις. Παράλληλα, μίλησε για αύξηση των επενδύσεων και παραγωγή νέου πλούτου, με στόχο τη δικαιότερη κατανομή του.

Επανέφερε, έτσι, το κεντρικό μήνυμα που είχε παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη: «να παράγουμε περισσότερο, να μοιράζουμε δικαιότερα και, τελικά, να ζούμε καλύτερα».

«Τιμές Ελβετίας και Γαλλίας, μισθοί Βουλγαρίας»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για τις συνθήκες που διαμορφώνονται ενόψει του χειμώνα, προειδοποιώντας ότι για ένα τμήμα της κοινωνίας η κατάσταση θα είναι τραγική.

Αναφέρθηκε στην αδυναμία μεγάλου μέρους του πληθυσμού να θερμάνει το σπίτι του και στη χαμηλή αγοραστική δύναμη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα έχει «τιμές Ελβετίας και Γαλλίας, αλλά μισθούς Βουλγαρίας». Όπως υποστήριξε, η χώρα συναγωνίζεται μόνο τη Βουλγαρία στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη και τους μισθούς.

Στάθηκε, επίσης, στις κινητοποιήσεις επαγγελματικών κατηγοριών που αδυνατούν να αντέξουν το ενεργειακό κόστος. Αναφέρθηκε στους αγρότες, στους αλιείς και στους μεταφορείς, με τους οποίους, όπως είπε, συναντήθηκε την προηγούμενη ημέρα.

«Οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες έχουν μαζευτεί στη Ν.Δ.»

Σχολιάζοντας τοποθετήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για «σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες» που έχουν συγκεντρωθεί στο κυβερνών κόμμα.

Αναφέρθηκε σε όσους, όπως είπε, αμφισβητούν την ακρίβεια στα καύσιμα επειδή βλέπουν πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους, αλλά και σε εκείνους που προτρέπουν τους πολίτες να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς εφόσον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος της βενζίνης.

Στο ίδιο πλαίσιο, στηλίτευσε τον χαρακτηρισμό «κακομοίρηδες», καθώς και δήλωση αλληλεγγύης προς εργοδότες με το επιχείρημα ότι εκβιάζονται από τους εργαζομένους.

Ο «υπουργός ακρίβειας» και τα υπερπλεονάσματα

Στο στόχαστρό του βρέθηκε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, τον οποίο χαρακτήρισε σκωπτικά «αρμόδιο υπουργό ακρίβειας», σχολιάζοντας τη δήλωσή του ότι, εάν συνεχιστεί η κατάσταση, θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα.

«Τι “αν”;», διερωτήθηκε, επικαλούμενος αύξηση του πληθωρισμού από 3,7% τον Αύγουστο σε 5,1% τον Σεπτέμβριο. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι αυτή η εξέλιξη σημειώθηκε τον μήνα εφαρμογής της «περίφημης συμφωνίας κυρίων» με τα σούπερ μάρκετ.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αδρανεί, παρότι γνώριζε τι έρχεται, περιμένοντας κάποια παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να διεκδικεί λύσεις. Προχώρησε, όμως, και ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι η αδράνεια απέναντι στην ακρίβεια ενδέχεται να αποτελεί πολιτική επιλογή και όχι μόνο αποτέλεσμα ανικανότητας ή απρονοησίας.

Συνέδεσε αυτή την κριτική με τα διαρκή υπερπλεονάσματα, λέγοντας ότι «όταν μια πρακτική επαναλαμβάνεται για δεύτερη, τρίτη και τέταρτη χρονιά, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως λάθος». Κατά τον ίδιο, η ακρίβεια ενισχύει τα κρατικά έσοδα, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να επιστρέφει στη συνέχεια μέρος τους ως προεκλογικά «φιλοδωρήματα».

Την ίδια στιγμή, όπως υποστήριξε, διαλύει τα νοικοκυριά και γεμίζει τα ταμεία των εταιρειών καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας, με «πρωταγωνίστρια τη δήθεν δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού».

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, αναφέρθηκε στην ανάγκη μέτρων κατά των καρτέλ και των εναρμονισμένων πρακτικών, με ελέγχους, φορολόγηση κερδών, πλαφόν και επιδοτήσεις.

Τέλος, ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε ανοιχτά το δίλημμα πως «ή εμείς θα τα καταφέρουμε ή η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση θα συνεχίσει να κυβερνά», συμπληρώνοντας πως αυτό είναι αντικειμενικό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας

{https://www.youtube.com/watch?v=pmQtIwqb5KQ}