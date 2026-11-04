Πέφτει από αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία, πότε θα υποχωρήσουν οι βροχές

Απομακρύνεται σταδιακά από σήμερα η κακοκαιρία «Agneta», αφήνοντας τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Με την επικράτηση βορείων ανέμων - που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο - θα έχουμε εξασθένηση των φαινομένων, με ηπιότερες τοπικές βροχές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως την Πέμπτη και την Παρασκευή οι ενισχυμένοι βοριάδες (6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ στα νότια της Κρήτης) θα αποτελέσουν το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, ενώ οι βροχές θα περιοριστούν περαιτέρω, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Παράλληλα, από την Πέμπτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά της Πίνδου να κυμαίνονται μεταξύ 13 και 16°C. Το ψυχρό σκηνικό θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή, καθιστώντας απαραίτητη τη θέρμανση τις πρωινές και βραδινές ώρες.