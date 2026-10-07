Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, αλλά και μια σημαντική παρακαταθήκη αξιών, αγώνων και προσφοράς σημειώνει η ΕΛΑΣ.

Έφυγε χθες από τη ζωή ο Ανδρέας Στεφόπουλος, γιατρός και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ. Ο εκλιπών είχε μακρά επαγγελματική πορεία στην ορθοπαιδική. Παράλληλα είχε ενεργή παρουσία στα δημοτικά τεκταινόμενα του Αμαρουσίου.

Με ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ αποχαιρετά τον Ανδρέα Στεφόπουλο, έναν άνθρωπο που ξεχώρισε για το ήθος, την ανθρωπιά, την ανιδιοτέλεια και τη διαρκή παρουσία του στα κοινά. Έναν γιατρό, ενεργό πολίτη, σύντροφο και φίλο που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους ανθρώπους που τον γνώρισαν και συμπορεύτηκαν μαζί του. Όπως σημειώνεται από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη «τον Ιανουάριο του 2026 έδωσε με πάθος και πίστη τον δικό του καθημερινό αγώνα για τη συνάντηση της Πρωτοβουλίας Βόρειας Αθήνας και στη συνέχεια για τη δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ, της οποίας υπήρξε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου.»

Το «αντίο» της ΕΛΑΣ: Ανδρέα, σύντροφε και φίλε, καλό ταξίδι στο φως

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον σύντροφο και φίλο Ανδρέα Στεφόπουλο, που έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή. Έναν άνθρωπο που υπηρέτησε μέχρι το τέλος τις ιδέες του ανθρωπισμού, με ανιδιοτέλεια και σεβασμό.

Ο Ανδρέας υπήρξε διακεκριμένος γιατρός, ανθρωπιστής και ενεργός πολίτης, με σταθερή και συνεπή παρουσία στα κοινά. Ιδιαίτερα στον χώρο της τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ο-ποία υπηρέτησε ως Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου. Βαθιά ανθρώπινος και ανιδιοτελής, υπερασπίστηκε μέχρι το τέλος, τις μεγάλες αριστερές και προοδευτικές ιδέες για ένα καλύτερο κόσμο. Ως ενεργός πολίτης δεν έπαψε στιγμή να διεκδικεί και να αγωνίζεται για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της κοινωνίας. Ο Ανδρέας Στεφόπουλος, ήταν ορθοπεδικός χειρουργός, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, με μετεκπαίδευση στο Nuffield της Οξφόρδης. Εργάστηκε ως Διευθυντής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και στο νοσοκομείο Υγεία. Ήταν μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και μέλος της Ορθοπεδικής Εταιρείας.

Για όλους εμάς που συμπορευτήκαμε μαζί του, ο Ανδρέας υπήρξε πολύ περισσότερο από φίλος και σύντροφος. Υπήρξε η συγκολλητική ουσία που ένωνε, ο άνθρωπος που ξεπερνούσε τα μικρά και έδειχνε τον μεγάλο στόχο. Με την ευγένεια , την ηρεμία και το χαμόγελό του, αναδείκνυε την έννοια της συντροφικότητας σε πράξη βαθιάς ανθρώπινης συνύπαρξης. Τον Ιανουάριο του 2026 έδωσε με πάθος και πίστη τον δικό του καθημερινό αγώνα για τη συνάντηση της Πρωτοβουλίας Βόρειας Αθήνας και στη συνέχεια για τη δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ, της οποίας υπήρξε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Ο Ανδρέας ήταν ένας ξεχωριστός αριστερός άνθρωπος. Με το απαράμιλλο ήθος και την στάση ζωής του, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στις κοινές διαδρομές εκείνων που αγωνίζονται για έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο.

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Αγαπημένε Ανδρέα, σύντροφε και φίλε, σπαρακτική η σκέψη του αποχωρισμού. Θα σε θυμόμαστε πάντα ως έναν σεμνό ανιδιοτελή, οραματιστή, χαμογελαστό, καλοσυνάτο και ευγενή, πάντα αισιόδοξο και μαχητικό, με άσβεστο ενδιαφέρον για τους ανθρώ-πους και την κοινωνία, με βαθιά πίστη στις αξίες και στα ιδανικά που πίστεψες. Στην οικογένειά σου εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια.