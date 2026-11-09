Τα προνόμια του Ακύλλα και οι ανατροπές.

Στη σημερινή δοκιμασία του GNTM 7, τα μοντέλα έρχονται αντιμέτωπα με μία διαφορετική φωτογράφιση, γεμάτη ένταση και ανατροπές.

Σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να ποζάρουν χωρίς ρούχα, χρησιμοποιώντας ορισμένα δημιουργικά props, εμπνευσμένα από τους καρπούς και τα αγαθά που προσφέρει κάθε μήνας και να τα αξιοποιήσουν ανάλογα, προκειμένου να καλύψουν το σώμα τους.

Στόχος της σημερινής δοκιμασίας είναι να δημιουργήσουν τις καλύτερες λήψεις για το περιοδικό του GNTM.

Κάθε μοντέλο θα φωτογραφηθεί μόνο του εκπροσωπώντας έναν μήνα, ενώ στη συνέχεια οι εκπρόσωποι της κάθε εποχής θα ποζάρουν μαζί χωρίς props.

Η καλύτερη εποχή κερδίζει και την ασυλία της σημερινής φωτογράφισης.

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GNTM 7: Τα προνόμια του Ακύλλα, η στρατηγική του και τα κλάματα της Σταυρούλας

Ο Ακύλλας, ως νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας είχε να εκμεταλλευτεί ορισμένα προνόμια, να δημιουργήσει τα κατάλληλα ζευγάρια και να δώσει σε κάθε διαγωνιζόμενο τον μήνα που θα έπρεπε να εκπροσωπήσει.

Μάλιστα, ήταν ο μοναδικός που είχε την ευκαιρία να γνωρίζει τα προνόμιά του, με κάθε έναν από τους αντιπάλους του να μαθαίνει τον μήνα που εκπροσωπεί λίγο πριν από το σετ. Ένα από τα μοντέλα, θα διαγωνιστεί μέσα μικρότερο χρονικό διάστημα, με τον Ακύλλα να επιλέγει την Καρολίνα.

Το prop που τον δυσκόλεψε περισσότερο, ωστόσο, ήταν το… χταπόδι.

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Τα δεδομένα της σημερινής δοκιμασίας, δεν άφησαν ανεπηρέαστη την Σταυρούλα, η οποία στο άκουσμα της γυμνής φωτογράφισης ξέσπασε σε κλάματα, ζητώντας από την παραγωγή να αποχωρήσει από το παιχνίδι, χωρίς να διαγωνιστεί.

Αμέσως μετά, δέχτηκε τις συμβουλές της Ζενεβιέβ και της Μπέττυς, με την ίδια να μένει ανεπηρέαστη στη θέση της.

Παράλληλα, αρκετοί από τους συμπαίκτες της, έσπευσαν να τη συμβουλεύσουν, ενώ η ίδια δήλωνε ότι δεν αισθάνεται να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο.

Η τελική της απόφαση, βέβαια, ήταν να αποχωρήσει οριστικά απο το παιχνίδι, με αποτέλεσμα η Σταυρούλα να αποχαιρετήσει τους κριτές και τους συμπαίκτες της εμφανώς συγκινημένη.

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