Ερωτήματα για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου έχει σοβαρότατες συνέπειες για την εξωτερική πολιτική της χώρας, συνολικά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας.

«Το ότι η Γαλλία έστειλε ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία αποτελεί σοβαρό κλονισμό της εμπιστοσύνης στο αν και κατά πόσο η ίδια η Ελλάδα μπορεί να εγγυηθεί την πόντιση του καλωδίου. Με τη συγκεκριμένη διαδικασία η χώρα μας εκχώρησε δικαιώματα άσκησης εθνικής πολιτικής», συνεχίζει η Κουμουνδούρου και προσθέτει: «Για ποιο λόγο ενημερώθηκε η Τουρκία από τη γαλλική εταιρεία και το γαλλικό κράτος;

Για ποιο λόγο κατέστη συνομιλήτρια σε αυτή την υπόθεση; Και τελικά η ενέργεια αυτή αποτελεί έμμεση αποδοχή του κατά τα άλλα παράνομου Τουρκολιβυκού μνημονίου;

Για ποιο λόγο το ελληνικό κράτος δεν προχώρησε, απλώς, στην έκδοση μιας Navtex;»