Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια, με τους τραυματίες να είναι 14 εκ των οποίων οι 3 σε σε σοβαρή κατάσταση.

Στους 16 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε χαλυβουργία στη Σμύρνη της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς τέσσερις εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό τους μέσα στα συντρίμμια της εγκατάστασης. Η έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας HABAS, προκαλώντας μεγάλη φωτιά και πυκνούς μαύρους καπνούς, οι οποίοι ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και ομάδες ασφαλείας, ενώ οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς και τη διάσωση των εργαζομένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ο απολογισμός μέχρι τώρα των τραυματιών είναι δεκατέσσερις τραυματίες με τρεις εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.

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Τα αίτια της έκρηξης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νομαρχίας Σμύρνης, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε όταν γερανός έσπασε και έπεσε σε ηλεκτρικό κλίβανο, κατά τη διαδικασία χύτευσης υγρού χάλυβα. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες. Ο δήμαρχος της Σμύρνης, Τζεμίλ Τουγκάι, ανέφερε ότι η πλήρης εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων θα αποσαφηνιστεί μετά την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης των συντριμμιών.

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Η διοίκηση της HABAŞ ανακοίνωσε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε έναν από τους ηλεκτρικούς κλιβάνους τόξου του εργοστασίου.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu τη σφοδρότητα της έκρηξης, κάνοντας λόγο για έναν εκκωφαντικό θόρυβο και ισχυρή δόνηση που αρχικά τους έκανε να πιστέψουν ότι επρόκειτο για σεισμό. «Το έδαφος σείστηκε. Ήταν πολύ έντονο. Νόμιζα ότι ήταν σεισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντενίζ Ουλκέρ, περιγράφοντας στη συνέχεια τον πυκνό μαύρο καπνό που έβγαινε από το εργοστάσιο και τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στις εγκαταστάσεις. Ο υπουργός Εργασίας της Τουρκίας, Βεντάτ Ισιχάν, ανακοίνωσε τον ορισμό επικεφαλής επιθεωρητή για τη διερεύνηση του εργατικού δυστυχήματος.

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