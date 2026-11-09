Ο Τζο Μπάιντεν στα απομνημονεύματά του αποκαλύπτει όλα όσα συνέβησαν πίσω από κλειστές πόρτες στη συνάντησή του με τον Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν απελπισμένος και ήθελε να κρατηθεί στην εξουσία με όποιο κόστος, αναφέρει στα απομνημονεύματά του ο Τζο Μπάιντεν.

Αναφερόμενος στην εισβολή στον Λευκό Οίκο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει σε αποσπάσματα του «Promise me, America», που δημοσίευσε το Atlantic, πως «αυτό που έκανε ο Τραμπ την 6η Ιανουαρίου του 2021 δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ. Θα πρέπει να τον ακολουθεί στον τάφο του».

Τα απομνημονεύματα του Μπάιντεν κυκλοφορούν στις 17 Νοέμβρη και όπως αναφέρεται στα ήδη δημοσιευμένα κομμάτια, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για τον διάδοχό του και νυν Αμερικανό πρόεδρο.

Αποκήρυξε την απόφαση Τραμπ να αποδώσει κατά συρροή χάρες στους υπερασπιστές της 6ης Ιανουαρίου μόλις την πρώτη ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα και τον επιπλήττει που δεν οργάνωσε μία επίσημη τελετή για εκείνους που υπερασπίστηκαν το Καπιτώλιο εκείνη την ημέρα.

Η συνάντηση Μπάιντεν - Τραμπ πίσω από κλειστές πόρτες

Ο Μπάιντεν αποκαλύπτει ακόμα τι συνέβη μέσα στο Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια της σχεδόν δίωρης συνάντησης που είχε με τον Τραμπ τον Νοέμβριο του 2024, όταν εκείνος επανεξελέγη για τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο. Περιέγραψε ότι ο τόνος του Τραμπ ήταν τέτοιος που «άγγιζε τα όρια της δουλοπρέπειας».

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Ο Μπάιντεν παραδέχεται πως εξεπλάγη από το πόσο θερμός ήταν ο χαιρετισμός του Τραμπ. «Ήταν αμέσως πολύ συζητήσιμος και με εξέπληξε καθώς είχε υιοθετήσει έναν τόνο τόσο φιλικό που που σκέφτηκα ότι μου έκανε πλάκα» έγραψε ο Μπάιντεν.

«Ξέρεις, Τζο, αν δεν υπήρχε η πολιτική, πιστεύω ότι θα ήμασταν καλοί φίλοι» του είπε ο Τραμπ με τον Μπάιντεν να μένει άφωνος. Ήταν σαν να ήταν ο Τραμπ «μεθυσμένος από το περίεργο μονοπάτι που είχε επιλέξει για τη συζήτηση» γράφει ο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του Μπάιντεν, ο Τραμπ τον επαίνεσε για την «εξαιρετική δουλειά» που είχε κάνει και φέρεται να του είπε ότι «αισθάνομαι ανακούφιση που δεν χρειάστηκε να είμαι υποψήφιος απέναντί σου». Σε εκείνες τις εκλογές ο Μπάιντεν είχε αποσυρθεί και την ηγεσία των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο είχε αναλάβει η Καμάλα Χάρις.

Ο Μπάιντεν, όπως αναφέρει έκοψε τις φιλοφρονήσεις και ήθελε να τον ενημερώσει για τις εκκρεμότητες αλλά καθώς τον ενημέρωνε για τα ζητήματα που θα μπορούσαν να καθορίσουν την προεδρία Τραμπ, παρατήρησε ότι εκείνον περισσότερο τον ενδιέφερε να μάθει για τις προσωπικότητες των παγκόσμιων ηγετών. «Σαν να κάναμε κουτσομπολιό για ανθρώπους σε ένα δείπνο, και όχι σαν να συζητάμε γαι ζητήματα παγκόσμιας σημασίας» σχολίασε ο Μπάιντεν.

«Δεν καταλάβαινα ακριβώς γιατί προσπαθούσε να με κολακεύσει, οπότε διέκοψα τα σχόλιά του για να περάσουμε στο θέμα που μας απασχολούσε. Ήθελα να του δώσω μια σφαιρική εικόνα των ζητημάτων που πίστευα ότι θα κυριαρχούσαν κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Ήταν, ουσιαστικά, μια περιήγηση στον κόσμο -συμπεριλαμβανομένων της Ουκρανίας, του ΝΑΤΟ, της Ρωσίας, της Γάζας και της Μέσης Ανατολής, της Κίνας, της αμερικανικής ηπείρου και της Αφρικής. Έγνεψε καταφατικά, δείχνοντας να εκτιμά την ανάλυση. Παρατήρησα, ωστόσο, κάτι περίεργο: εστίαζε στις προσωπικότητες των ηγετών, λες και ανταλλάσσαμε κουτσομπολιά για γνωστούς μας σε κάποιο δείπνο, και όχι λες και συζητούσαμε ζητήματα παγκόσμιας σημασίας. Παρόλα αυτά, είχα πολλά να του πω, και η συζήτησή μας - που ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει 30 λεπτά, κράτησε σχεδόν δύο ώρες» γράφει ο Μπάιντεν.

Αποπομπή Τραμπ στη δεύτερη θητεία

Ο Μπαίντεν αναφέρει ότι τα ψέματα του Τραμπ συνέχιζαν να διογκώνονται από την στιγμή που ανέλαβε τη θητεία του αρχίζοντας από τον «εντελώς απαξιωμένο ισχυρισμό ότι με είχε νικήσει το 2020».

«Και τα ψέματα γιγαντώνονταν καθώς ο Τραμπ κατέστρεφε τις παραδόσεις και τους θεσμούς μας, σε ορισμένες περιπτώσεις κυριολεκτικά, όπως έκανε με την Ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου (αφού είχε υποσχεθεί ότι δεν θα το κάνει)» γράφει ο Μπάιντεν σε άλλο σημείο του βιβλίου του.

Ο Μπάιντεν αναγνώρισε ότι οι πολιτικές των προέδρων είναι ευάλωτες στις πολιτικές σκοπιμότητες και μπορούν να ανατραπούν κατά το δοκούν από τον διάδοχό τους, ωστόσο υποστήριξε ότι «αυτή η αίσθηση εντάθηκε εξαιτίας της απαξιωτικής και καταστροφικής στάσης του Ντόναλντ Τραμπ». Είπε ότι ο Τραμπ «έμοιαζε ανίκανος να ανεχθεί την ιδέα ότι ίσως θα άξιζε να χτίσει πάνω στα κατορθώματα κάποιου άλλου παρά να τα γκρεμίσει».

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την αντίθεσή του στην απόφαση του Τραμπ να αποχωρήσει εκ νέου από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, να επιτρέψει τις γεωρήσεις για πετρέλαιο σε δημόσιες εκτάσεις, να τερματίσει τη στήριξη προς τα ηλεκτρικά οχήματα και να ακυρώσει έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας, ενέργειες που καθιστούν τις συνθήκες δυσκολότερες για τις ΗΠΑ να ανταγωνιστούν την Κίνα.

«Ο Τραμπ ανακοίνωσε αυτές τις πολιτικές σε μια προεκλογική συγκέντρωση, ενώ σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο απέναντι από τον Λευκό Οίκο, στελέχη εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου έπιναν σαμπάνια και έτρωγαν μπισκότα "Pop-Tarts" που έφεραν την εικόνα του», δήλωσε ο ίδιος.

Άσκησε κριτική στο DOGE, καθώς και στην απόφαση του Τραμπ να περικόψει χωρίς καμία εξήγηση, την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς πολιτείες που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, να αποδυναμώσει δραστικά μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και να αποσύρει τις ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

«Ήταν ξεκάθαρο ότι θα ήταν μία πολύ πιο σκληρή κυβέρνηση» λέει ο Μπάιντεν.

«Επίσης, θα ήταν μία κυβέρνηση που πυροδοτούσε τις ρατσιστικές εντάσεις παρά τις ηρεμούσε. Η νέα διοίκηση θα ξεκινούσε μία καμπάνια που θα έβαζε τέλος στην προστασία της υπηκοότητας κατά τη γέννηση που ορίζει η 14η Τροπολογία του Συντάγματος, ένα σπουδαίο κληροδότημα του Εμφυλίου Πολέμου. Οι αξιωματούχοι του ICE θα χτένιζαν τις αμερικανικές πόλεις, χρησιμοποιώντας την εξουσία τους για να συλλάβουν Μαύρους ανθρώπους μακριά από την τοπική αστυνομία και τα δικαστήρια. Θα ήμασταν μία λιγότερη ανεκτική κοινωνία, με αυξανόμενες θεωρίες συνωμοσίας που πυροδοτούσε ενεργά ο Λευκός Οίκος και η συνεχής και ολοένα πιο παρανοϊκή ροή πληροφοριών του Τραμπ στα social media».

Η προεδρική ασυλία και το Ανώτατο Δικαστήριο

Ο Μπάιντεν αναφέρεται στα απομνημονεύματα του εκτενώς στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 2024, η οποία έκρινε ότι οι πρόεδροι απολαμβάνουν ορισμένης μορφής ασυλία από ποινική δίωξη για πράξεις που εμπίπτουν στα επίσημα καθήκοντά τους.

«Δεν υπήρχε προηγούμενο για μια τέτοια απόφαση», γράφει ο Μπάιντεν. «Η κοινή λογική δεν τη δικαιολογούσε. Δεν υπήρχε συνταγματικό έρεισμα. Ήταν ανεξήγητη. Αδικαιολόγητη. Και αποτέλεσε τη χαριστική βολή για τη λογοδοσία».

Ο πρώην πρόεδρος προειδοποίησε ότι «κανένα έθνος δεν μπορεί να επιβιώσει για πολύ με μια ηγεσία στερούμενη ηθικού χαρακτήρα» και ότι οι ΗΠΑ «δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα».

Με πληροφορίες του Atlantic