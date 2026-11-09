«Όταν η ΔΕΗ έρχεται και κολλάει ένα χαρτάκι στο σπίτι μου ότι την επόμενη Παρασκευή θα διακοπεί για δύο ώρες το ρεύμα, δεν ζητάει την άδειά μου. Με ενημερώνει για να κάνω κουμάντο», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Ο Χάρης Θεοχάρης μάς έχει χαρίσει αρκετές αξιομνημόνευτες ατάκες τα τελευταία χρόνια. Τελευταίο του «χτύπημα», η δήλωση ότι «έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως νοικοκύρηδες», την οποία, μετά τον σάλο που προκλήθηκε, επιχείρησε να μαζέψει, κάνοντας λόγο για «λάθος διατύπωση».

Σήμερα προχώρησε σε άλλη μία τοποθέτηση που αναμένεται να συζητηθεί, επιστρατεύοντας ένα μάλλον απροσδόκητο παράδειγμα για να εξηγήσει εξωραΐσει τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.

Το χαρτάκι που αφήνει η ΔΕΗ όταν πρόκειται να διακόψει την ηλεκτροδότηση!

«Όταν η ΔΕΗ έρχεται και κολλάει ένα χαρτάκι στο σπίτι μου ότι την επόμενη Παρασκευή θα διακοπεί για δύο ώρες το ρεύμα, δεν ζητάει την άδειά μου. Με ενημερώνει για να κάνω κουμάντο. Δεν ζητάει την άδειά μου. Είναι πολύ απλό το σενάριο, το εξηγούμε για να το καταλάβει ο κόσμος», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Χάρης Θεοχάρης και μάλλον μόνο ο ίδιος κατάλαβε πως αυτά μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα.

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Ο Χάρης Θεοχάρης δεν είναι ένας απλός βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος που μπορεί να λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι και την επόμενη ημέρα να το ξεχνάμε. Είναι υφυπουργός Εξωτερικών, δηλαδή μέλος της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των σχέσεων της χώρας με την Τουρκία και όχι μόνο.

Και όταν ένας υφυπουργός Εξωτερικών επιχειρεί να εξηγήσει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα εξωτερικής πολιτικής συγκρίνοντάς το με το χαρτάκι της ΔΕΗ στην εξώπορτα του σπιτιού μας, το θέμα δεν είναι απλώς η ατυχής παρομοίωση. Είναι ότι αντί να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις για τις διπλωματικές διαστάσεις της υπόθεσης, επιλέγει να την παρουσιάσει περίπου σαν μια προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στη γειτονιά.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 09:25'' του βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=5SSSinNsVU0}

Τι είπε ο Μαρινάκης για τη ρηματική διακοίνωση

«Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι συγκεκριμένες, έχουν πρωτόκολλο. Η ρηματική διακοίνωση, που δεν παράγει κάποιο αποτέλεσμα, αφορά ένα άλλο κράτος. Κάποιοι θέλουν να ταυτίσουν δύο διαφορετικές διαδικασίες. Είναι άλλο η αδειοδότηση και άλλο η ενημέρωση που κάνει ένα κράτος που έχει άμεση σύνδεση με το έργο. Δείτε τις συνεντεύξεις του κ. Γεραπετρίτη, έχει πει ότι άλλο η άδεια, άλλο η ενημέρωση, δεν είναι όλα τα θέματα κομματικής αντιπαράθεσης», είπε ο Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Για το αν υπήρξε επικοινωνία Γεραπετρίτη – Φιντάν μετά την ελληνική NAVTEX, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Δεν γνωρίζω για επικοινωνία Γεραπετρίτη – Φιντάν. Είναι ένα έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης που αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο», ενώ για το αν υπήρξε κάποιου είδους παρέμβαση από τις ΗΠΑ, σημείωσε: «Καμία όχληση από τις ΗΠΑ ή κάποιο άλλο κράτος. Δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί από τις ΗΠΑ σε σχέση με κάποιο άλλο κράτος».

«Την Παρασκευή εκδόθηκε η απόφαση. Ακολούθησε η NAVTEX, συνεπώς η Ελλάδα έκανε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες. Στη συνέχεια είχαμε την τουρκική αντι-ΝΑVTEX, η οποία δεν μεταβάλει το ισχύον νομικό καθεστώς. Άδεια για τις εργασίες ζητήθηκε μόνο από τις ελληνικές και κυπριακές Αρχές. Καμία συνεννόηση με τις τουρκικές αρχές. Άλλο πράγμα η άδεια, άλλο η ενημέρωση. Η ρηματική διακοίνωση είναι ο ηπιότερος τρόπος μεταφοράς μηνύματος από κράτος σε κράτος. Δεν υπάρχει κάτι ηπιότερο από αυτό. Δεν συνεπάγεται αναγνώριση θαλάσσιας δικαιοδοσίας ή δικαιωμάτων τρίτων κρατών. Είναι καθαρά για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, ούτε αναγνωρίζει το οποιοδήποτε δικαίωμα. Αυτό είναι κρίσιμο να διαχωριστεί και δεν το λέμε εκ των υστέρων. Έχει μιλήσει σχετικά ο κ. Γεραπετρίτης στο παρελθόν, όσα διακινούνται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

Η επικοινωνία αφορούσε χώρες της περιοχής, αυτό προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάποιοι μιλούν για ενδοτικότητα και παρασύρεται και η αντιπολίτευση. Δεν είναι δικιά μας δουλειά να εξηγήσουμε το θέμα που πάνε να δημιουργήσουν. Δεν υπάρχει κάτι που είναι κρυφό. Θα τις δώσεις τις απαντήσεις ο κ. Γεραπετρίτης στα κόμματα, όπως κάνει κάθε φορά, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τον σωστό χρόνο.

Κάποιοι προσπαθούν να μειώσουν τους χειρισμούς της χώρας που δικαιώνουν τις διαχρονικές μας θέσεις. Καμία υποχώρηση. Τι θέλουν οι επισπεύδοντες. Η Ελλάδα δεν υποχωρεί. Δεν υπήρξε ούτε πρόθεση να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Ακολουθείται μια διαδικασία ενημέρωσης όπως γίνεται», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

{https://www.youtube.com/watch?v=lfnMGJIlyPU}