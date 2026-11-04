«Κάθε βουλευτής και κάθε βουλεύτρια θα ψηφίσει με το όνομά του. Ή με τους δανειολήπτες ή με τα funds και τους servicers»

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για τα άρθρα 22, 24 και 30 του νομοσχεδίου για τους servicers, εξασφαλίζοντας τις υπογραφές επτά ανεξάρτητων βουλευτών και βουλευτριών.

Όπως σημειώνεται από πλευράς Κουμουνδούρου « Μετά την πίεση που άσκησε η Κ.Ο. στην Ολομέλεια, η κυβερνητική πλειοψηφία υποχρεώθηκε να αποδεχθεί τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας και για αυτά τα άρθρα. Είναι σαφές ότι ο κ. Πιερρακάκης διάλεξε τα «εύκολα» για ονομαστική ψηφοφορία. Εμείς βάλαμε τα «δύσκολα». Αυτά που η κυβέρνηση θα προτιμούσε να περάσουν κάτω από τα ραντάρ.»

Τρία άρθρα που αποκαλύπτουν για ποιον νομοθετεί η Ν.Δ.

Άρθρο 22 – Ο δανειολήπτης έχει μόλις έναν μήνα να ανταποκριθεί, διαφορετικά χάνει τη δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας. Ο πιστωτής έχει τρεις μήνες και δυνατότητα επανάληψης. Ασφυκτικές προθεσμίες για τον αδύναμο, άνεση χρόνου για τον ισχυρό.

Άρθρο 24 – Προθεσμίες χωρίς κυρώσεις για τους πιστωτές. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται σε έξι μήνες. Αν όμως ο πιστωτής καθυστερήσει, δεν προβλέπεται ουσιαστική κύρωση, ούτε καν αναστολή των τόκων. Ο δανειολήπτης μπορεί να περιμένει και να συνεχίζει να επιβαρύνεται. Ο πιστωτής δεν πληρώνει το κόστος της καθυστέρησής του.

Άρθρο 30 – Ο δανειολήπτης μόνος απέναντι στους πιστωτές. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν αναλαμβάνει την επίλυση διαφορών. Αν ο πολίτης αμφισβητεί τη συμπεριφορά του πιστωτή, δεν του παρέχεται ουσιαστικός διοικητικός μηχανισμός επίλυσης. Του απομένει η χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική οδός. Δηλαδή, για να διεκδικήσει το δίκιο του, πρέπει πρώτα να αντέχει οικονομικά να το κάνει.

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«Η κυβέρνηση προσφέρει περισσότερα περιθώρια αυθαιρεσίας για τους πιστωτές, και μεγαλύτερες υποχρεώσεις για τους πολίτες. Κάθε βουλευτής και κάθε βουλεύτρια θα ψηφίσει με το όνομά του. Ή με τους δανειολήπτες ή με τα funds και τους servicers» καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.