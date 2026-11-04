Χειμωνιάζει ο καιρός τις επόμενες μέρες - Βοριάδες, ψύχρα και τοπικές βροχές μέχρι την Κυριακή.

Μπουφάν και ζακέτες θα αποτελέσουν βασικά ενδυματολογικά αξεσουάρ των επόμενων ημερών. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας θα είναι σήμα κατατεθέν των καιρικών συνθηκών με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο να σχολιάζει χαρακτηριστικά «μεσημβρινή κυκλοφορία, τουτέστιν βοριάδες και ψύχρα». Σύμφωνα με την πρόγνωσή του με βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους, που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Η ψύχρα θα γίνει περισσότερο αισθητή στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, ενώ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά από το Σάββατο. Την Κυριακή αναμένεται να εξασθενήσουν και οι βοριάδες.

Πέμπτη: Βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας

Η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα βόρεια Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην ανατολική Μεσόγειο. Αποτέλεσμα θα είναι η επικράτηση βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Παράλληλα, τοπικές και κατά κανόνα ασθενείς βροχές αναμένονται κυρίως στην κεντροανατολική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Παρασκευή: Τοπικές βροχές σε ανατολικά και νότια

Την Παρασκευή (6/11) προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ στα δυτικά και 6 έως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σάββατο: Περιορίζονται οι βροχές

Το Σάββατο (7/11) οι πιθανότητες εκδήλωσης βροχών θα περιοριστούν σημαντικά. Ωστόσο, δεν αναμένονται αξιόλογες μεταβολές ούτε στην ένταση των ανέμων ούτε στις θερμοκρασίες, με το ψυχρό σκηνικό να διατηρείται.

Κυριακή: Εξασθενούν οι βοριάδες

Την Κυριακή (8/11), η βασική αλλαγή στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η εξασθένηση των βόρειων ανέμων κατά 1 με 2 μποφόρ. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου το σαββατοκύριακο θα κυλήσει με περιορισμένα φαινόμενα, αλλά με την ψύχρα να παραμένει, καθώς οι βοριάδες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα.