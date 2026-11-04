Στην περιοχή βρίσκονται δύο πλωτά σκάφη και εναέριο μέσο της Frontex.

Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, κατόπιν δήλωσης ατόμου που εντοπίστηκε στη νήσο Χρυσή ότι τις μεσημβρινές ώρες χθες βυθίστηκε η λέμβος στην οποία επέβαινε μαζί με άλλους αλλοδαπούς, πλησίον της νήσου. Στην περιοχή βρίσκονται δύο πλωτά σκάφη, παραπλέοντα πλοία και εναέριο μέσο της Frontex. Οι καιρικές συνθήκες είναι 5-6 μποφόρ.