Στην Ελλάδα, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής αυξήθηκαν περίπου 13% τον Οκτώβριο, ενώ στο δεκάμηνο η άνοδος διαμορφώθηκε στο 9%.

Αύξηση πωλήσεων κατά 13% κατέγραψε ο όμιλος Jumbo τον Οκτώβριο του 2026, σημειώνοντας την ισχυρότερη μηνιαία επίδοση της χρονιάς. Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 6,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η διοίκηση αποδίδει τη θετική πορεία στη στρατηγική διατήρησης ανταγωνιστικών τιμών, παρά τις αυξημένες πιέσεις στο λειτουργικό κόστος. Ο όμιλος επέλεξε να απορροφήσει τις επιβαρύνσεις από την ενέργεια και τις μεταφορές λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς και τις επιπτώσεις από την αύξηση του ΦΠΑ και την υποτίμηση του ρουμανικού νομίσματος στη Ρουμανία.

Στην Ελλάδα, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής αυξήθηκαν περίπου 13% τον Οκτώβριο, ενώ στο δεκάμηνο η άνοδος διαμορφώθηκε στο 9%. Ισχυρότερη ανάπτυξη παρουσίασε η Βουλγαρία, με αύξηση πωλήσεων 21% τον Οκτώβριο και 14% στο δεκάμηνο. Στην Κύπρο, οι αντίστοιχοι ρυθμοί διαμορφώθηκαν σε 15% και 8%.

Αντίθετα, στη Ρουμανία οι πωλήσεις αυξήθηκαν 5% τον Οκτώβριο, ωστόσο στο δεκάμηνο υποχώρησαν περίπου 4% σε ευρώ, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητες σε τοπικό νόμισμα. Ο όμιλος συνεχίζει την επέκτασή του, εγκαινιάζοντας στα τέλη Οκτωβρίου νέο υπερκατάστημα στη ρουμανική πόλη Baia Mare. Το δίκτυο αριθμεί πλέον 90 ιδιόκτητα καταστήματα, εκ των οποίων 53 στην Ελλάδα, έξι στην Κύπρο, δέκα στη Βουλγαρία και 21 στη Ρουμανία.

Παράλληλα, επεκτάθηκε το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ουγγαρία, ενώ έως το τέλος του έτους αναμένονται τα πρώτα καταστήματα με το σήμα Jumbo στη Μολδαβία και τον Καναδά.