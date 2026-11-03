Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, άλλαξε το επενδυτικό κλίμα και επανέφερε τους αγοραστές.

Με θετικό πρόσημο και πρωταγωνιστές τις τραπεζικές μετοχές ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο Γενικός Δείκτης διέγραψε απώλειες άνω του 1%. Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, άλλαξε το επενδυτικό κλίμα και επανέφερε τους αγοραστές.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.616,12 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,53%. Ο τζίρος ανήλθε στα 275,01 εκατ. ευρώ, έναντι 254,7 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ο όγκος συναλλαγών έφτασε τα 39,48 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω 18 πακέτων διακινήθηκαν 17,97 εκατ. ευρώ. Συνολικά, 59 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 45 πτωτικά και 34 αμετάβλητες, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της εικόνας της αγοράς στο τελευταίο μέρος της συνεδρίασης.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,42%, στις 3.036,06 μονάδες, ανατρέποντας αρχικές απώλειες 1,27%. Στις τράπεζες, η Alpha Bank ξεχώρισε με άνοδο 2,50%, στα 4,51 ευρώ και τζίρο 32,9 εκατ. ευρώ. Η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 2,25%, στα 9,73 ευρώ, με συναλλαγές 40,4 εκατ. ευρώ. Η Eurobank έκλεισε στα 4,53 ευρώ, με κέρδη 1,77% και τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, στα 53 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα σημείωσε άνοδο 0,63%, στα 15,88 ευρώ, με συναλλαγές 34,8 εκατ. ευρώ.

Ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.697,6 μονάδες, με άνοδο 0,58%, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκε στις 3.077,9 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,61%. Ανοδικά κινήθηκαν Aegean με 2,10%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 1,19% και η Lamda Development με 1,07%.

Στον αντίποδα, η Helleniq Energy κατά 1,58% και η Motor Oil κατά 0,95%. Απώλειες κατέγραψαν επίσης ο ΔΑΑ με 1,46%, η Cenergy με 1,45% και η Coca-Cola HBC με 0,87%. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΑΒΑΞ ενισχύθηκε κατά 1,50%, ο ΑΔΜΗΕ κατά 1,25% και η Ελλάκτωρ κατά 1,48%.

