Τρίτος ο Πιερρακάκης ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco.

Ο Νίκος Δένδιας παραμένει στην κορυφή της λίστας με τους πιο επιτυχημένους υπουργούς, ωστόσο ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε την «ανατροπή» στη δημοσκόπηση της Alco, αφού ανέβηκε στη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω του τον Κυριάκο Πιερρακάκη, σε ό,τι αφορά στις απόψεις των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.

Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, στο ερώτημα για τους δύο πιο επιτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης, ο Νίκος Δένδιας είναι σταθερά πρώτος, συγκεντρώνοντας το 49%. Ωστόσο, αυτό τον μήνα ο Άδωνις Γεωργιάδης περνά στη δεύτερη θέση με 35%, δύο ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ακολουθούν ο Κωστής Χατζηδάκης (16%), ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (14%), η Νίκη Κεραμέως (9%), ο Βασίλης Κικίλιας (6%) και ο Γιώργος Γεραπετρίτης (6%).

Δημοσκόπηση: «Κανένας» επιτυχημένος υπουργός λέει το 44%

Στην ερώτηση για τους πιο επιτυχημένους υπουργούς στο σύνολο των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της Alco, η απάντηση «κανένας» συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (44%).

Σε ό,τι αφορά στα στελέχη της κυβέρνησης, ο Νίκος Δένδιας είναι πρώτος με 22%, ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 13%, μπροστά από τον Άδωνι Γεωργιάδη (9%). Ακολουθούν οι Κωστής Χατζηδάκης (7%), Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (5%), Νίκη Κεραμέως (3%) και Βασίλης Κικίλιας (3%).

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Οι απόψεις των Ελλήνων για την τεχνητή νοημοσύνη

Η δημοσκόπηση χαρτογράφησε και τις απόψεις των Ελλήνων για την τεχνητή νοημοσύνη. Το 33% λένε ότι δεν τη χρησιμοποιούν καθόλου, το 28% λίγο, το 32% αρκετά και το 6% πολύ.

Το 34% πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας, το 24% εκτιμά ότι θα τις μειώσει, το 23% ότι θα δημιουργήσει νέες και το 19% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco

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