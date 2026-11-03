«Το άρθρο 23 δεν το έφερε ο Τσίπρας. Η κυβέρνησή σας το έφερε και αναγκάστηκε να το αποσύρει» τονίζει ο Δημήτρης Λυρίτσης.

Ο Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Δημήτρης Λυρίτσης επιτίθεται στον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για τη στάση και τα λεγόμενά του για το άρθρο 23 και τη διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Όπως σημειώνει ο κ. Λυρίτσης «Ο κ. Πιερρακάκης, που πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη με το περιβόητο άρθρο 23, επιχειρώντας να διευκολύνει τις τράπεζες και τα funds σε βάρος των δανειοληπτών, και τελικά αναγκάστηκε να το αποσύρει μετά τις αντιδράσεις των δικηγορικών συλλόγων, παίζει τώρα με τους αριθμούς για να βγει και από πάνω… Είναι αυτό που λέει ο λαός μας: Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι! Επικαλείται λοιπόν 18 δισ. ευρώ δανείων το 2019, παρουσιάζοντας το συνολικό υπόλοιπο των μεταβιβασμένων δανείων υπό διαχείριση σαν να επρόκειτο για νέες πωλήσεις εκείνης της περιόδου. Και αποσιωπά δύο κρίσιμα πράγματα.»

Και συνεχίζει λέγοντας ότι «Πρώτον, το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Με τον νόμο 4354/2015 προβλέψαμε ειδική προσωρινή απαγόρευση μεταβίβασης για δάνεια που είχαν εξασφάλιση πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 140.000 ευρώ. Και το 2019, με τον νόμο 4605, θεσπίσαμε ειδικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και προστασίας της πρώτης κατοικίας για τους δανειολήπτες που πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Δεύτερον, την πραγματική έκταση των μεταβιβάσεων στεγαστικών δανείων. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Μάρτιο του 2019 τα στεγαστικά δάνεια που είχαν μεταβιβαστεί και βρίσκονταν υπό διαχείριση ήταν μόλις 375 εκατομμύρια ευρώ. Τον Ιούνιο του 2026, οι αντίστοιχες καταγεγραμμένες στεγαστικές απαιτήσεις έφταναν σχεδόν τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Και φυσικά ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θέσπισε τον «Ηρακλή», το πρόγραμμα μαζικών τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων, με κρατικές εγγυήσεις συνολικού ύψους περίπου 21,5 δισ. ευρώ έως τον Σεπτέμβριο του 2025.»

Να κατατεθούν στη Βουλή τα επιχειρηματικά σχέδια του «Ηρακλή»

Τέλος καταλήγει ότι «το άρθρο 23 δεν το έφερε ο Τσίπρας. Η κυβέρνησή σας το έφερε και αναγκάστηκε να το αποσύρει. Και με την ευκαιρία, αφού θέλησε να μπει στη βάσανο των στοιχείων, ας μας απαντήσει: Θα καταθέσει επιτέλους στη Βουλή τα επιχειρηματικά σχέδια των τιτλοποιήσεων του «Ηρακλή» και τα στοιχεία για την πραγματική πορεία των εισπράξεων, με τις προβλεπόμενες διασφαλίσεις εμπιστευτικότητας; Για να γνωρίζουν οι πολίτες αν επιτυγχάνονται οι στόχοι και ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος ενεργοποίησης των κρατικών εγγυήσεων. Γιατί όταν διακυβεύονται τα σπίτια των πολιτών και δισεκατομμύρια εγγυήσεων του Δημοσίου, η διαφάνεια δεν μπορεί να αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό.»