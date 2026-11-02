«Η απαξία της κυβέρνησης για το ΕΣΥ αποτυπώνεται από το γεγονός και μόνο ότι έχει επί 3 χρόνια υπουργό τον Άδωνι Γεωργιάδη» είπε από το νοσοκομείο Καλαμάτας ο Αλέξης Τσίπρας.

Σφοδρή επίθεση τόσο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη όσο και τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπέλυσε από το νοσοκομείο Καλαμάτας, ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ.

«Η απαξία της κυβέρνησης για το ΕΣΥ αποτυπώνεται από το γεγονός και μόνο ότι έχει επί 3 χρόνια υπουργό τον Άδωνι Γεωργιάδη» σημείωσε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ και πρόσθεσε πως «ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά ικανός, ήταν και τηλεπωλητής για να κάνει σόου, για να δημιουργεί εντάσεις, για να κατευνάζει εντάσεις. Είναι πολύ καλός για την επικοινωνία, αλλά στην ουσία εδώ έχουμε ένα εθνικό σύστημα το οποίο καταρρέει και δεν δικαιολογείται να καταρρέει διότι είμαστε 8 χρόνια έξω από τα μνημόνια».

Σημείωσε ακόμα πως υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί μια προοπτική ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά διευκρίισε πως κάτι τέτοιο «προαπαιτεί πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής. Με Μητσοτάκη πρωθυπουργό θα βλέπετε την διαφθορά να φουντώνει. Θα βλέπετε τους κυρίους Χωριάτικους να κλέβουν το Ελληνικό Δημόσιο» σημείωσε ενώ τόνισε ότι «αυτό που διακυβεύεται σήμερα είναι η ίδια η ύπαρξη του ΕΣΥ. Αν δεν πάμε σε τομές, δεν θα μπορέσουμε να ανασυστήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Κατά τον Αλέξη Τσίπρα «χρειάζεται ένας νέος υγειονομικός χάρτης που θα δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες ώστε να αναβαθμίσουμε τον ρόλο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και άρα να αποσυμφορήσουμε τα μεγάλα νοσοκομεία από περιστατικά. Χρειάζονται ουσιαστικά κίνητρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υποστελέχωσης σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Χρειάζεται αύξηση των αποδοχών και να αποκατασταθεί η αδικία για τους νοσηλευτές όσον αφορά τα βαρέα και ανθυγιεινά».

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ, υπογράμμισε ακόμα από το νοσοκομείο Καλαμάτας πως «τα απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία πρέπει να είναι δωρεάν στα Δημόσια Νοσοκομεία, με αξιοποίηση των υποδομών και ενίσχυση του προσωπικού. Μου λένε κάποιοι ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές κάνουν ρουσφέτια με τις λίστες χειρουργείων. Το ακούω όπου σταθώ. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πραγματικά είναι πάρα πολύ λυπηρό, λυπηρό και θλιβερό. Αν αυτές οι καταγγελίες που έρχονται σε εμάς είναι αληθείς, γυρνάμε σε πολύ σκοτεινές εποχές» σημέιωσε.

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Ο Αλέξης Τσίπρας είχε μία επικοδομητική συζήτηση με τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο Καλαμάτας, ένα ακόμα από τα νοσοκομεία της χώρας που βρίσκονται σε διαδικασία κατάρρευσης εξαιτίας της υποστελέχωσης, σημειώνει η ΕΛΑΣ. Ο κ. Τσίπρας άκουσε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος και απάντησε στις ερωτήσεις τους.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Αυτοί που κυβερνάνε αυτά τα 7 χρόνια έχουν οδηγήσει το ΕΣΥ εδώ που είναι. Δεν ήταν εκεί το ΕΣΥ το 19 παρότι είχαμε μνημόνια. Αυτοί που κυβερνάνε τα τελευταία 7 χρόνια είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ανοίξουν το δρόμο στην ιδιωτική σφαίρα και να υποβαθμίσουν τη δημόσια με πολύ συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Η αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία τα τελευταία 7 χρόνια είναι πρωτοφανής και η απαξίωση της δημόσιας σφαίρας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι πρωτοφανής. Μπορούν να γίνουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη και να αλλάξουν άρδην; Όλοι το ξέρουμε ότι δεν μπορεί. Αλλά προσέξτε πώς αποτυπώνεται η απαξία αυτής της κυβέρνησης για το Εθνικό Σύστημα Υγείας; Μόνο και μόνο από το γεγονός ότι τρία χρόνια τώρα έχει τον Γεωργιάδη Yπουργό.

Αυτή είναι η εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της έγνοιας που έχει ο Μητσοτάκης για το ΕΣΥ. Δεν λέω, ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά ικανός για να δίνει, εν πάση περιπτώσει, ήταν και τηλεπωλητής για να κάνει σόου, για να δημιουργεί εντάσεις, για να κατευνάζει εντάσεις. Είναι πολύ καλός για την επικοινωνία, αλλά στην ουσία εδώ έχουμε ένα εθνικό σύστημα το οποίο καταρρέει και δεν δικαιολογείται να καταρρέει διότι είμαστε 8 χρόνια έξω από τα μνημόνια. Εμείς διαχειριστήκαμε άδεια ταμεία και την υποχρέωση να μαζέψουμε 30 δις για να βγούμε από τη χρεοκοπία. Και αυτοί είχανε 80 δισεκατομμύρια παραπάνω από τον προϋπολογισμό να διαχειριστούν όλα αυτά τα 7 χρόνια. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι τα πράγματα;

Άρα λοιπόν, εδώ είναι μία πολιτική επιλογή αυτό που συμβαίνει. Η πολιτική επιλογή είναι να δίνουν όλες τις δυνατότητες στα πολύ μεγάλα συμφέροντα, είτε αυτά δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας, στο χώρο της Παιδείας και στο Δημόσιο να μην μας νοιάζει. Λοιπόν, εγώ ήθελα να είναι εδώ η κυρία να της απαντήσω. Διότι προσέξτε. Όταν πήγαμε τον Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επειδή ακριβώς δεν θέλουμε να λέμε στον ελληνικό λαό εύκολες υποσχέσεις, είπαμε υπάρχει ένα δημοσιονομικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή, κανόνες που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Μάλιστα, αυτοί είναι.

Σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο τι μπορεί να γίνει, ποιες είναι οι προτεραιότητες; Και σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο εμείς είπαμε 500 ευρώ αύξηση αύριο το πρωί σε γιατρούς και νοσηλευτές. Διότι αν δεν ξεκινήσεις από κει, δεν μπορείς να στήσεις καμία προοπτική. Αν δεν ξεκινήσεις από το ότι αυτοί που είναι σήμερα μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δίνουν από το υστέρημά τους για να κρατάνε όρθιο αυτό το σύστημα. Διότι με μισθούς των 800 ευρώ, όταν τα ενοίκια έχουν πάει στα 1.200 και το σο ύπερ μάρκετ, περνάς απ έξω και σε πιάνει εγκεφαλικό και ξαναέρχεσαι στο ΕΣΥ, μάλλον. Λ

οιπόν, πώς θα βγει; Τα 500 ευρώ είναι ικανά για να δημιουργήσουν συνθήκες αξιοπρέπειας; Όχι, λέω εγώ. Αλλά αν δεν ξεκινήσεις από κει. Και προσέξτε, αυτά τα 500 ευρώ ήταν κοστολογημένα από την αρχή μέχρι το τέλος και έχουμε στείλει και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τις προτάσεις μας να μας απαντήσει αν είναι κοστολογημένα ή δεν είναι. Άρα μη δημιουργείτε και εσείς το αίσθημα ότι δεν υπάρχει προοπτική, δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, εδώ θα ζήσουμε στη μοίρα μας. Πώς το έλεγε ο Βάρναλης; Μοιραίοι και άβουλοι; Όχι. Υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί μια προοπτική ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά αυτό προαπαιτεί πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής.

Τι να κάνουμε τώρα; Με Μητσοτάκη πρωθυπουργό θα βλέπετε την διαφθορά να φουντώνει. Θα βλέπετε τους κυρίους Χωριάτικους να κλέβουν το Ελληνικό Δημόσιο. Θα βλέπετε την χώρα μας να είναι ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σπιτάκια δεν ξέρω γω τι άλλο. Όλα τα σκάνδαλα. Θα βλέπετε τρομακτική κερδοφορία σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και στον χώρο της Υγείας, αλλά όχι μόνο. Αλλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα φυτοζωεί. Άρα λοιπόν, ένα είναι το κρίσιμο θέμα των αυξήσεων σε γιατρούς και νοσηλευτές. Δεύτερο θέμα. Υποστελέχωση. Στα χρόνια που η χώρα ήταν στα μνημόνια είχαμε κατακτήσει με σκληρή διαπραγμάτευση το 1 προς 1. Ένας θα φεύγει ένας θα έρχεται. Εδώ τι γίνεται σήμερα; Είμαστε έξω από τα μνημόνια. 5400

Φύγανε 700 τόσοι ήρθανε τα πέντε τελευταία χρόνια. Βεβαίως αυτό δεν υπόκειται σε κάποιον κανόνα, αλλά στην αδυναμία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα να μπορέσει να γίνει ελκυστικό σε νέους επιστήμονες γιατρούς, οι οποίοι έρχονται μετά από πάρα πολλά χρόνια σπουδών, πάνω από δέκα χρόνια σπουδών. Ε Ιατρική. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Και βεβαίως για να μπορέσουν να μπουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να έχουν πέρα από την αγάπη για το λειτούργημα, γιατί η Ιατρική είναι προσφορά στον άνθρωπο και η Νοσηλευτική. Όλο το υγειονομικό προσωπικό δεν είναι μονάχα ένα επάγγελμα. Είναι και η προσφορά στον συνάνθρωπο.

Χρειάζεται μια ολιστική, διαφορετική αντιμετώπιση του προβλήματος. Δηλαδή ξεκινάμε από τη μισθοδοσία, τις μισθολογικές αυξήσεις, αλλά δεν αρκούν οι μισθολογικές αυξήσεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας σήμερα. Και πολύ σωστά ακούστηκε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντες και οι τέσσερις άξονες που θέσατε. Αν δεν μιλήσουμε για την ανάγκη ενός νέου υγειονομικού χάρτη που θα δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες ώστε να αναβαθμίσουμε τον ρόλο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και άρα να αποσυμφορήσουμε τα μεγάλα νοσοκομεία από περιστατικά τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να κάνουμε και οικονομία κλίμακας που λένε. Και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του οργανισμού, δηλαδή στις απαιτήσεις εκείνες που ένα νοσοκομείο ορίζεται by the book που λένε στο χωριό μου ότι πρέπει να λειτουργεί με τόσους γιατρούς, τόσους ογκολόγους, τόσους παθολόγους, τόσους καρδιολόγους.

Αν λοιπόν δεν δούμε ολιστικά κάποιες παρεμβάσεις στον χώρο της Υγείας, με έγνοια όμως, επαναλαμβάνω για την ύπαρξη του ΕΣΥ, γιατί αυτό διακυβεύεται σήμερα. Αυτό θέλω να καταλάβετε ότι αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μονάχα το μισθολογικό. Είναι η ύπαρξη του ΕΣΥ. Αν δεν πάμε σε τέτοιες τομές, δεν θα μπορέσουμε να ανασυστήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άρα λοιπόν, "Ναι" στο νέο υγειονομικό χάρτη, "Ναι" στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, "Ναι" στην αντιμετώπιση με ουσιαστικά κίνητρα του προβλήματος της υποστελέχωσης σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ένα μεγάλο "Ναι" στην αύξηση των αποδοχών στο μισθολογικό ζήτημα. Μεσοσταθμικά είπαμε για αυτά τα 500 ευρώ, γνωρίζοντας όμως ότι δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στο σύνολό του. Θέλω όμως να μου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν θίχτηκε εδώ.

Δύο θεματάκια μόνο και κλείνω. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ το ακούω όπου σταθώ. Δεν μπορώ να κρίνω τη βασιμότητά του αλλά αν ισχύει πραγματικά έχουμε γυρίσει σε πολύ σκοτεινές εποχές πελατειακού κράτους στις δεκαετίες του 50 και του 60. Μου λένε κάποιοι ότι μιας και η δυνατότητα των τοπικών βουλευτών, επαρχίας, των κυβερνητικών βουλευτών να προχωράνε σε ρουσφέτια μεγαλύτερης σημασίας και αξίας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αναφέρομαι, έχουν προσχωρήσει σε ρουσφέτια σε σχέση με την προτεραιοποίηση στις λίστες χειρουργείων. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πραγματικά είναι πάρα πολύ λυπηρό, λυπηρό και θλιβερό. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε ότι πρέπει ξανά να μιλήσουμε για μια ενιαία και διαφανή λίστα χειρουργείων με σαφή κριτήρια προτεραιότητας, με έλεγχο των αναμονών και φυσικά με ενίσχυση των χειρουργικών αιθουσών με προσωπικό και με εξοπλισμό.

Διότι επαναλαμβάνω, αν αυτές οι καταγγελίες που έρχονται σε εμάς είναι αληθείς, γυρνάμε σε πολύ σκοτεινές εποχές. Να δίνεται το ρουσφέτι προτεραιοποίησης στο χειρουργείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το δεύτερο που θέλω να θέσω επίσης είναι την ανάγκη να δούμε ότι οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται στους πολίτες, στο Δημόσιο Νοσοκομείο, στο πλαίσιο των αιθουσών και του εξοπλισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα πρέπει να είναι υπηρεσίες χωρίς κόστος για τον πολίτη. Άρα λοιπόν τα απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία πρέπει να είναι δωρεάν στα Δημόσια Νοσοκομεία, με αξιοποίηση των υποδομών και ενίσχυση του προσωπικού.

Τέλος, δεν είναι εδώ η κυρία που έθεσε το ερώτημα. Είναι προφανές ότι στο "τί θα κάνετε την επόμενη μέρα;" θα αυξήσουμε τον μισθό του νοσηλευτή και θα αποκαταστήσουμε αυτή την αδικία σε σχέση με τα βαρέα και ανθυγιεινά. Τα βαρέα και ανθυγιεινά ήταν ένα αίτημα το οποίο έπρεπε να έχει αποκατασταθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Διότι αν δεν δικαιούνται οι νοσηλευτές βαρέα και ανθυγιεινά, ποιος τα δικαιούται; Ωστόσο, υπήρξε μερική αποκατάσταση και κάτω από την πίεση των συνθηκών της πανδημίας, όταν οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν μπροστά στην αυτοθυσία την περίοδο που η πανδημία ήταν στο peak. Δεν ξέρατε όσοι αντιμετωπίζατε ασθενείς με κορωνοϊό πριν ακόμα υπάρξει το εμβόλιο ή τα φάρμακα αν θα προσβληθείτε από τον ιό, αν Θα ζήσετε ή δεν θα ζήσετε. Οπότε αυτό ήταν που δημιούργησε το πλαίσιο εκείνο για να κινηθεί και αυτή η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι έχει δείξει πολλές φορές αναλγησία στο να θεσμοθετήσει τα άλλα έτσι όπως θα θεσμοθέτησε, είναι δώρον άδωρον.

Άρα λοιπόν, αποτελεί δέσμευσή μας ότι αυτό θα αποκατασταθεί στο πλαίσιο και της πρότασης που έχει κατατεθεί από την ίδια την κυβέρνηση, της πρότασης του πορίσματος Μπεχράκη. Άρα λοιπόν, δεν είναι εδώ η συνάδελφός σας, αλλά να της μεταφέρετε ότι αυξήσεις 500 ευρώ, αποκατάσταση στα βαρέα ανθυγιεινά για τους νοσηλευτές είναι η δική μας δέσμευση. Όμως περισσότερο από αυτές τις δεσμεύσεις να κρατήσετε τη δέσμευση ότι θα θέσουμε σε προτεραιότητα ξανά το δημόσιο χώρο, ξανά σε προτεραιότητα το Εθνικό Σύστημα Υγείας και οι άνθρωποί του και όχι σε προτεραιότητα η υψηλή κερδοφορία ιδιωτών όχι σε προτεραιότητα η αισχροκέρδεια ή τα υπέρογκα κέρδη, τα υπερκέρδη που βλέπουμε στις μέρες μας του ιδιωτικού τομέα. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι στις μέρες μας, στα πλαίσια μιας οικονομίας που προφανώς θα υπάρχει και το δημόσιο και το ιδιωτικό και θα συνυπάρχει, αλλά όχι να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα να είναι επικουρική η Δημόσια Υγεία έναντι της ιδιωτικής.

Να είναι επικουρικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας έναντι των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς ένα σχέδιο για την ενίσχυση του ΕΣΥ, που επαναλαμβάνω για να τελειώσω με αυτό που ξεκίνησα, για να επιτευχθεί χρειάζεται η πολιτική αλλαγή και μια Προοδευτική Κυβέρνηση που ενδεχομένως θα περιλαμβάνει ευρύτερες δυνάμεις, που όμως θα έχουν μια συμπαγή αντίληψη για τις αναγκαίες τομές. Οι όποιες αναγκαίες τομές όμως, ξέρετε, έχουν κόστος γιατί έρχονται σε σύγκρουση με συμφέροντα. Και αυτά τα συμφέροντα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να τα κάνουμε στην άκρη, προκειμένου να ενισχύσουμε τους ανθρώπους, τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Διότι σε αυτή τη ζωή, όταν κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Όταν χάνουν πολλοί, κάποιοι κερδίζουν πολλά. Λίγοι κερδίζουν πολλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι πολλοί χάνουν τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να δεσμευτώ ότι θα είμαστε πάντοτε εδώ για να αναδεικνύουμε τις διεκδικήσεις, τις αγωνίες και τους αγώνες σας.