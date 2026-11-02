«Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω… Στο ΟΑΚΑ έδωσα τα πάντα και για σας αλλά και για μένα», έγραψε η Άννα Βίσση.

Σχεδόν 1,5 μήνας έχει περάσει από τη μεγαλειώδη συναυλία που παραχώρησε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ στα τέλη του Σεπτεμβρίου, με την ερμηνεύτρια να κάνει σήμερα τον απολογισμό της.

Μόλις έσβησαν τα φώτα της συναυλίας, ήρθε στο φως της δημοσιότητας η κόντρα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της ερμηνεύτριας και του Νίκου Καρβέλα, η οποία όπως όλα δείχνουν ξεκίνησε λίγες ώρες μετά από την μεγάλη εμφάνιση.

Και οι δύο πλευρές έχουν τοποθετηθεί δημόσια, ενώ από την πλευρά του, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης ανέλαβε αυτοπροσώπως τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των τραγουδιών του.

Το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, η Άννα Βίσση, επέστρεψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να μοιραστεί μερικές φωτογραφίες, αλλά και ορισμένες από τις σκέψεις της για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Η ανάρτηση της Άννας Βίσση για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

«Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω…

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Στο ΟΑΚΑ έδωσα τα πάντα και για σας αλλά και για μένα.

Είμαι περήφανη που κάτι τόσο φιλόδοξο συνέβη στην Ελλάδα και ήμουν εγώ η πρωταγωνίστριά του.

Η συναυλία αυτή ήταν ένα προσωπικό «στοίχημα» και, μαζί με τους συνεργάτες μου αλλά και με τους ανθρώπους που με στήριξαν με αγάπη και εμπιστοσύνη, έφτασε σε σας, που με τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή σας καταφέρατε να την καταστήσετε ιστορική και να σπάσουμε κάθε ρεκόρ!

Κι έτσι αποδεικνύεται πως μαζί σας με δένει μια βαθιά σχέση που, όσο πάει, βαθαίνει όλο και περισσότερο.

Δε θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι και να εξελίσσομαι.

Θέλω να συνεχίσω να στοχεύω όλο και πιο ψηλά.

Πάντα μαζί σας!».

{https://www.instagram.com/p/DfQCPrWjQJs/?hl=el&img_index=14}