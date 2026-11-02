Η συγκινητική ανάρτηση της δημοσιογράφου.

Ένας χρόνος έχει περάσει από την ημέρα που η μητέρα της Αγγελικής Νικολούλη έφυγε από τη ζωή, με την γνωστή δημοσιογράφο να τιμάει τη μνήμη της μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, η γνωστή δημοσιογράφος και ερευνήτρια, δημοσίευσε μία ιδιαίτερα συγκινητική φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Στο στιγμιότυπο, η ίδια ποζάρει στο πλευρό της μητέρας της, ενώ μέσα από τη λεζάντα της μοιράζεται μερικά από τα πιο έντονα συναισθήματά της.

Η ανάρτηση της Αγγελικής Νικολούλη

«Ένας χρόνος χωρίς εσένα... Βλέπω τις φωτογραφίες μας και σε νιώθω κοντά μου. Σε πειράζω... Θέλω να σε ακούσω να γελάς, να θυμώνεις, να πετάς εκείνες τις έξυπνες ατάκες για να γελάμε όλοι ασταμάτητα. Σε χαϊδεύω αλλά το μάρμαρο είναι κρύο. Παγώνει την ψυχή μου. Κοιτάζω τα μάτια σου, το χαμόγελό σου στη φωτογραφία και ζεσταίνομαι. Ξέσπασε μπόρα, χάθηκε το φως της μέρας και μου λένε να φύγω. Να σε αφήσω να ησυχάσεις. Καληνύχτα μανούλα μου...».

{https://www.instagram.com/p/DfPwR0epzpv/?hl=el}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Αγγελική Νικολούλη, είχε δηλώσει ότι στην φετινή πρεμιέρα της εκπομπής «Φως στο τούνελ», δεν θα φορούσε κόκκινο χρώμα, καθώς το πένθος για τη μητέρα της είναι ακόμη έντονο και την επηρεάζει.