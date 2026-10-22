Η συγκινητική αναφορά της ερμηνεύτριας στη μητέρα της.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και τρυφερότητα μίλησε η Χριστίνα Σάλτη για την μητέρα της, εξηγώντας, μεταξύ άλλων, ότι μέχρι και σήμερα μιλάει για εκείνη στον ενεστώτα σαν να μην έχει φύγει από τη ζωή.

Η ερμηνεύτρια, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, η Χριστίνα Σάλτη, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Γενικά, οι απώλειες είναι κάτι πολύ δύσκολο. Η μαμά μου είναι μέσα μου, είμαι εγώ. Εν τω μεταξύ ακόμη μιλάω για τη μαμά μου σαν να μην έχει φύγει, μιλάω στον ενεστώτα… Δεν μπορώ να μιλήσω σε παρελθοντικό χρόνο. Το να είσαι δραστήριος και να κάνεις κάτι κάθε μέρα σε κάνει να ξεχνιέσαι».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Χριστίνα Σάλτη δέχτηκε μία ερώτηση για την προσωπική της ζωή, και χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες, εξήγησε:

«Είμαι πολύ καλά. Είμαι ωραία. Χαίρομαι γιατί και μετά την απώλεια της μαμάς μου είχα ένα στήριγμα, καλό ψυχικά».

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Όσα είχε πει η Χριστίνα Σάλτη στην Κατερίνα Καινούργιου για την απώλεια της μητέρας της

Τον Σεπτέμβριο του 2025, λίγο καιρό μετά την απώλεια της μητέρας της, η Χριστίνα Σάλτη είχε μιλήσει στην Κατερίνα Καινούργιου για τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε.

Χαρακτηριστικά, η ερμηνεύτρια, είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στην ασθένεια που αντιμετώπιζε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Όλοι βοηθούσαμε, έπρεπε πάντα κάποιος να είναι μαζί της. Ο καρκίνος ξεκίνησε από το παχύ έντερο, δεν της έδινε σημάδια. Άργησε πολύ να το βρει, ήταν ήδη τρίτου βαθμού… Πλέον εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους υγεία και τύχη, δεν είναι τίποτα δεδομένο για κανέναν».