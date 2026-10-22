Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Σάσα Μπάστα λίγες ώρες μετά από την επιβεβαίωση της δεύτερης εγκυμοσύνης της.

Η γνωστή performer μέσω μίας ανάρτησής στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, γνωστοποίησε στους διαδικτυακούς της φίλους ότι τις τελευταίες ώρες βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε ανησυχία, ωστόσο η ίδια δεν θέλησε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Η Σάσα Μπάστα, το μόνο που θέλησε να γράψει στη φωτογραφία της, ήταν: «Το μάτι σας», συνοδεύοντας την φράση με την χαρακτηριστική μπλε χάντρα.

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Πριν από μερικές ημέρες η γνωστή performer μέσω μίας ανάρτησής της στα social media επιβεβαίωσε τις φήμες ότι περιμένει το δεύτερο παιδί της, μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Κουσαθανά.

Το ζευγάρι έχει ήδη μία 7χρονη κόρη, ωστόσο τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η Σάσα Μπάστα και ο σύζυγός της ετοιμάζονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.

Η γνωστή performer, στη λεζάντα της δημοσίευσής της, είχε προσθέσει: «Μια εμφάνιση με διπλή σημασία… Κάποιες όμορφες στιγμές κρύβουν περισσότερα απ’ όσα δείχνουν.… Η πιο όμορφη παρουσία δεν φαίνεται πάντα στις φωτογραφίες», δείχνοντας τη φουσκωμένη κοιλίτσα της στο πλατό της εκπομπής Τhe2Νight Show.

{https://www.instagram.com/p/Det5mumkXj6/?hl=el&img_index=1}