Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 21:00.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates, κάθε γνωριμία κρύβει τη δική της ιστορία! Φλερτ, ανατροπές, απρόσμενες συναντήσεις και πρώτες εντυπώσεις που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα, σε ένα ακόμη συναρπαστικό επεισόδιο, γεμάτο συναίσθημα, χιούμορ και εκπλήξεις!

Η δυναμική Μαρία αναζητά έναν άντρα που θα καταφέρει να της κεντρίσει το ενδιαφέρον. Με αστείρευτη ενέργεια και υψηλές απαιτήσεις, μπαίνει στο εστιατόριο του έρωτα αποφασισμένη να ανατρέψει τα δεδομένα. Η συνάντησή της με τον συναισθηματικό Αποστόλη είναι ανατρεπτική και μαζί μετατρέπουν τη μπάρα του First Dates σε σκηνή από… παιδικό πάρτι!

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Ο γοητευτικός Νίκος γνωρίζει καλά τον κόσμο της γυναικείας ομορφιάς, αφού η επαγγελματική του καθημερινότητα είναι γεμάτη αρώματα και καλλυντικά! Ως σωστός gentleman, έρχεται στο ραντεβού με γεμάτα χέρια και, κυρίως, με ανοιχτή καρδιά! Συναντά την Ευφραιμία, που, για καλή του τύχη, το όνομά της δεν είναι το μόνο εντυπωσιακό πάνω της! Όλα δείχνουν πως αυτό το ραντεβού είναι πολλά υποσχόμενο!

Ο Γιάννης aka Rjay δεν έχει κανένα άγχος και καμία αμφιβολία για τον… πανικό που θα προκαλέσει στο First Dates! Είναι γεμάτος αυτοπεποίθηση, σίγουρος πως θα κάνει καλή εντύπωση στην κοπέλα που θα συναντήσει και έτοιμος να ερωτευτεί, γιατί για εκείνον ο έρωτας είναι… διαμάντι! Αυτό που δεν γνωρίζει, όμως, είναι πως το ραντεβού του, η Άννα, δεν εντυπωσιάζεται εύκολα και δεν φοβάται τις κόντρες. Θα έχει το ραντεβού τους happy end ή θα καταλήξει σε αδιέξοδο;

Τρία διαφορετικά ραντεβού, έξι ξεχωριστές προσωπικότητες και τρεις νέες ευκαιρίες για έρωτα!