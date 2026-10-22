Απόψε στις 21:00 στον Alpha!

Στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, o Δημήτρης φρικάρει μπροστά στην ιδέα της μετακόμισης σε μεγαλύτερο σπίτι, ο Νίκος κάνει μία σοβαρή συζήτηση με την Ερμιόνη και ο Ηρακλής, λίγο πριν το δικαστήριο, συσπειρώνει τους φίλους του.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Τι θα δούμε απόψε

Επεισόδιο 70: «Ο διπλανός είναι πιο τυχερός από μένα»

Ενώ το δικαστήριο του Ηρακλή πλησιάζει ολοταχώς, εκείνος παίρνει χρόνο να οχυρώσει με συμβουλές τον συναισθηματικό κόσμο του Στέλιου απέναντι στη σκληρή παιδαγωγική της Ερμιόνης, αποφασισμένος να προστατεύσει το παιδί του με κάθε κόστος.

Η Μαίρη προσπαθεί να επικοινωνήσει με κάποιον από την παρέα, προκειμένου να πει όσα ξέρει για το αλκοτέστ, όμως έχει φάει απ’ όλους εμπάργκο. Έτσι, αναγκάζεται να δοκιμάσει ακόμα και την τελευταία και πιο απρόσμενη πιθανή εναλλακτική: να τηλεφωνήσει στην Τζένη.

Ο Δημήτρης συγκαλεί Ε-Σου-Μου (Επείγουσα Συνάντηση Μπαμπάδων) στο γνωστό μέρος γιατί η Ελένη βρήκε μεγαλύτερο σπίτι με κήπο για τον Βίκτωρα και η σκέψη του να εγκαταλείψει το εργένικο διαμέρισμα του, του προκαλεί κρίση πανικού, την οποία οι άλλοι δυο μπαμπάδες θα προσπαθήσουν ν’ απαλύνουν.

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Η Ερμιόνη καλεί σε ανάκριση στο γραφείο της τον Βίκτωρα, τον Στέλιο και τη Σοφία, πιέζοντας τους να αποκαλύψουν ποιος τους έβαλε την ιδέα για την «Επανάσταση» και ποιος τους βοήθησε να γράψουν τα πλακάτ. Αρνείται να δεχτεί ότι τα παιδιά είχαν την ιδέα της επανάστασης μόνα τους και κατηγορεί τη Βιργινία ότι εκείνη υποκινεί τις κινητοποιήσεις τους.

Η Στέλλα ζητάει συγνώμη από τον Πανούλη για τη σκηνή που του έκανε για τη Μαίρη, όμως εκείνος τη διαβεβαιώνει ότι το εμπάργκο που ζήτησε, τηρείται.

{https://www.youtube.com/watch?v=LuOoiubsVWg}

Θα δεχτεί ο Δημήτρης τη μετακόμιση σε μεγαλύτερο σπίτι που προτείνει η Ελένη για το καλό του παιδιού ή θα αγκιστρωθεί στο παλιό εργένικο του σπίτι και τις ένδοξες εργένικες στιγμές που στολίζουν κάθε γωνία του;

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Θα λυγίσουν τα παιδιά στις πιέσεις της Ερμιόνης ή θα συνεχίσουν την Επανάσταση μέχρι την απελευθέρωση του Νηπιαγωγείου;

Από που έμαθε ο Στέλιος για το δικαστήριο με τον Ευριπίδη και θα βοηθήσουν τον Ηρακλή οι πληροφορίες που έχει μαζέψει ο μικρός για τον μπαμπά του;

Θα πείσουν τα παιδιά την Ερμιόνη πως η Επανάσταση ήταν δική τους ιδέα και δεν την υποκινεί η Βιργινία, όπως πιστεύει η καινούρια διευθύντρια;

{https://www.youtube.com/watch?v=FISGxnVz_vM}

Θα πείσει η Μαίρη τον Ευριπίδη να αποσύρει την προσωρινή διαταγή κατά του Ηρακλή;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».