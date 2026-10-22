Νέα δεδομένα για τη Eurovision 2027. Επιβεβαιώθηκε η απουσία της Μαρίας Κοζάκου, με ερωτηματικά η συμμετοχή του Γιώργου Καπουτζίδη.

Σημαντικές αλλαγές φαίνεται πως σημειώνονται στην φετινή διοργάνωση της Eurovision, με τις προετοιμασίες για τον εθνικό τελικό και το «Sing for Greece» να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Νέα ρεπορτάζ και πληροφορίες φέρνουν στο φως της δημοσιότητας την αποχώρηση της Μαρίας Κοζάκου από τη θέση της Project Manager, ενώ, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν θα συμμετάσχει ούτε στην παρουσίαση του διαγωνισμού.

Όσα έχουν γίνει γνωστά για τη Eurovision 2027

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Studio στις 3», το οποίο προβλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες για την αποχώρηση της Μαρίας Κοζάκου, ενώ παράλληλα προκύπτουν ερωτηματικά για το αν θα συμμετάσχει ο Γιώργος Καπουτζίδης στη φετινή διοργάνωση.

Η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με την παρουσίαση της Eurovision, αποτελώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δίδυμα του διαγωνισμού για την Ελλάδα. Οι φωνές τους συνόδευσαν για χρόνια τις μεταδόσεις της διοργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η παρουσία της Μαρίας Κοζάκου ήταν ένας από τους λόγους που τον είχαν οδηγήσει στο να επιστρέψει στην παρουσίαση του θεσμού το 2023. Η εξέλιξη αυτή, επομένως, δημιουργεί ερωτηματικά για τη σύνθεση της ομάδας που θα αναλάβουν την φετινή μετάδοση.

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Να σημειωθεί ότι μέχρι το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου οι καλλιτέχνες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για το «Sing for Greece», που θα πραγματοποιηθεί φέτος, για πρώτη φορά, στη Θεσσαλονίκη.