Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί φέτος ο εθνικός τελικός για την Eurovision 2027.

Μία μεγάλη αλλαγή ετοίμασε η ΕΡΤ για τους φανατικούς της Eurovision και όσους καλλιτέχνες επέλεξαν να δηλώσουν συμμετοχή, καθώς ο εθνικός τελικός του «Sing for Greece» μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη.

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση μέσω της οποίας επιβεβαίωσε την είδηση, καθώς το Sing for Greece θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τον προσεχή Φεβρουάριο!

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Σύμφωνα με το parallaximag.gr, ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, αναφέρθηκε στον εθνικό τελικό, τονίζοντας ότι αποτελεί κίνητρο για αύξηση της επισκεψιμότητας και της αναγνωρισιμότητας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το Μέγαρο Μουσικής είναι ο επικρατέστερος χώρος, ο οποίος λέγεται ότι θα φιλοξενήσει τις τρεις βραδιές του εθνικού τελικού.

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Eurovision 2027: Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για το «Sing for Greece»

Μια μεγάλη έκπληξη επιφυλάσσει η ΕΡΤ για τους φίλους της Eurovision, καθώς το Sing for Greece – Εθνικός Τελικός Eurovision 2027 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τον προσεχή Φεβρουάριο!

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας, φιλοξενώντας τρεις ξεχωριστές βραδιές γεμάτες μουσική, αγαπημένα τραγούδια, δυνατές ερμηνείες και πολλές εκπλήξεις. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό

Τραγουδιού της Eurovision στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας τον Μάιο του 2027.

Οι τρεις βραδιές – οι δύο ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός– θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ και το ERTFLIX δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό σε όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσει τη μεγάλη μουσική διοργάνωση για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής.

Είναι η τρίτη συνεχή χρονιά που η ΕΡΤ διοργανώνει το Sing for Greece. Πρόκειται για ένα ζωντανό show με μεγάλη απήχηση και υψηλή τηλεθέαση στη γραμμική τηλεόραση, αλλά και θεάσεις ρεκόρ στο ERTFLIX.

Η απόφαση της ΕΡΤ να μεταφέρει τον εθνικό τελικό στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνει τη βούλησή της να μοιράζεται τις μεγάλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές διοργανώσεις με ολόκληρη τη χώρα, φέρνοντας τη μουσική πιο κοντά σε όλους.

Η Θεσσαλονίκη θα γίνει το απόλυτο σημείο συνάντησης της ελληνικής μουσικής σκηνής, σε μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να προσφέρει μοναδικές στιγμές και να σηματοδοτήσει την πορεία της Ελλάδας προς τη Eurovision 2027.

Το Sing for Greece έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη μουσική γιορτή έχει ήδη αρχίζει!