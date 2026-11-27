Νίκος Μουτσινάς, Κατερίνα Βρανά και Μπέττυ Μαγγίρα, αναλαμβάνουν την παρουσίαση του Sing for Greece. Στην καλλιτεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Νέα δεδομένα και αλλαγές έρχονται στον φετινό εθνικό τελικό της Eurovision, με το Sing for Greece να ταξιδεύει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, όπου και θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, έγινε γνωστή η μη συμμετοχή της Μαρίας Κοζάκου στον φετινό διαγωνισμό, ενώ όπως όλα δείχνουν, δεν θα συμμετάσχει ούτε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο εθνικός τελικός, αναμένεται να διεξαχθεί στις 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, με τον Νίκο Μουτσινά, τη Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά να βρίσκονται στη θέση των παρουσιαστών.

Παράλληλα, ο Φωκάς Ευαγγελινός, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι φέτος θα απέχει από την καλλιτεχνική επιμέλεια του θεσμού, την οποία και αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Η ανάρτηση της ΕΡΤ για τους παρουσιαστές του Sing for Greece

Μόλις χθες, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, η ΕΡΤ προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση μέσω των social media, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

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«Ο Νίκος Μουτσινάς, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά θα είναι οι οικοδεσπότες του «Sing for Greece 2027» στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης!

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία των δύο Ημιτελικών (Τρίτη 9 και Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου) και του Μεγάλου Τελικού (Σάββατο 13 Φεβρουαρίου), καθώς και της συμμετοχής της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision!».

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