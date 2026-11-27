Ο δημοσιογράφος παραδέχθηκε οτι αρχικά είχε σκεφτεί να μην εμφανιστεί στον ραδιοφωνικό αέρα.

Μέσα από την εκπομπή του αποχαιρέτησε ο Αντώνης Καρπετόπουλος τον επί χρόνια συνεργάτη και στενό του φίλο, Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, σε ηλικία 78 ετών.

Λίγη ώρα μετά τη συγκινητική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος βρέθηκε πίσω από το μικρόφωνο του bwinΣΠΟΡ FM, αφιερώνοντας τη σημερινή εκπομπή στον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε για χρόνια τη ραδιοφωνική του καθημερινότητα.

Απευθυνόμενος στους ακροατές, ο Αντώνης Καρπετόπουλος ανέφερε πως «σήμερα ο Αντώνης Πανούτσος θα έχει την τιμητική του», σημειώνοντας ότι στη μνήμη του θα παραμένει πάντα η εικόνα του φίλου του με τη μηχανή του στα πέριξ της παραλιακής, να τον περιμένει για να κάνουν μαζί εκπομπή.

«Θα ήταν η μεγαλύτερη προσβολή στη μνήμη του»

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος παραδέχθηκε πως αρχικά σκέφτηκε να μην εμφανιστεί στον ραδιοφωνικό «αέρα», εξηγώντας, ωστόσο, ότι μια τέτοια απόφαση θα ερχόταν σε αντίθεση με τη φιλοσοφία και τις αρχές του εκλιπόντος.

«Το σκέφτηκα κι εγώ να μην κάνω εκπομπή σήμερα, αλλά θα ήταν η μεγαλύτερη προσβολή στη μνήμη του ίδιου του Αντώνη. Ήθελε πάντα να κάνουμε τη δουλειά μας και να μην ψάχνουμε δικαιολογίες να τη σκαπουλάρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Όπως εξήγησε, η αφοσίωση του Αντώνη Πανούτσου στη δημοσιογραφία ήταν και ο λόγος για τον οποίο δεν αποσύρθηκε ποτέ από την ενεργό δράση.

«Θα ήταν μεγάλη απρέπεια να επικαλεστώ την τεράστια θλίψη μου και να μην κάνω εκπομπή», συμπλήρωσε.

Εμφανώς συγκινημένος, ο δημοσιογράφος γνωστοποίησε ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα φιλοξενούσε ανθρώπους που γνώριζαν καλά τον Αντώνη Πανούτσο, προκειμένου να μοιραστούν αναμνήσεις και προσωπικές ιστορίες από την κοινή τους διαδρομή.

«Θα κάνουμε μια εκπομπή όπως θα ήθελε να την κάνει ο ίδιος αν ήταν εδώ», υπογράμμισε.

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