Μετά τη δημιουργία του Ενός Δαχτυλιδιού, έρχεται το χάος, το «The Rings of Power» ανανεώθηκε για τέταρτη και προτελευταία σεζόν.

Την ανανέωση της επικής σειράς φαντασίας «The Lord of the Rings: The Rings of Power» για τέταρτη σεζόν ανακοίνωσε επίσημα το Amazon Prime Video, ανήμερα της προβολής των δύο τελευταίων επεισοδίων του τρίτου κύκλου.

Η σειρά, που βασίζεται στο λογοτεχνικό σύμπαν του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν και διαδραματίζεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Χόμπιτ» και του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», βρίσκεται ήδη σε στάδιο προπαραγωγής.



Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των Amazon MGM Studios, τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων αναμένεται να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2027, στα Shepperton Studios στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με δεδομένο το χρονοδιάγραμμα της προηγούμενης σεζόν —η οποία γυρίστηκε το 2025 και έκανε πρεμιέρα το 2026—, η τέταρτη και προτελευταία σεζόν της σειράς αναμένεται να φτάσει στις οθόνες μέσα στο 2028.

{https://youtu.be/maP_Kyy3DCA?si=8qbHFDVqouAPYnSf}

Πού θα εστιάσει η συνέχεια της ιστορίας

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής και οι προσθήκες στο καστ παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, η εξέλιξη της τρίτης σεζόν έθεσε τις βάσεις για τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της Δεύτερης Εποχής της Μέσης Γης.

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Με τη σφυρηλάτηση του Ενός Δαχτυλιδιού από τον Σάουρον να αποτελεί πλέον γεγονός, η αφήγηση πλησιάζει σταδιακά στην πτώση του βασιλείου του Νούμενορ και στη συγκρότηση της Τελευταίας Συμμαχίας των Ξωτικών και των Ανθρώπων, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη μεγάλη κορύφωση της ιστορίας.



Στο τιμόνι της δημιουργικής ομάδας παραμένουν οι showrunners J.D. Payne και Patrick McKay. Ο Peter Friedlander, των Amazon MGM Studios, δήλωσε σχετικά με την ανανέωση:



«Το "The Lord of the Rings: The Rings of Power" έχει εξελιχθεί σε μια καθοριστική σειρά για το Prime Video. Καθώς η τρίτη σεζόν παραδίδει τη σημαντική στιγμή που περίμεναν οι θαυμαστές —τη δημιουργία του Ενός Δαχτυλιδιού—, είμαστε περήφανοι που επιβεβαιώνουμε την τέταρτη σεζόν με τον J.D. Payne, τον Patrick McKay και ολόκληρη τη δημιουργική ομάδα. Ανυπομονούμε να ταξιδέψουμε το κοινό ακόμη πιο βαθιά στον πλούσιο κόσμο της Δεύτερης Εποχής του Τόλκιν».



Με την ολοκλήρωση τριών κύκλων, η φιλόδοξη παραγωγή του Amazon φαίνεται να έχει βρει πλέον τον αφηγηματικό της ρυθμό, κερδίζοντας τον χρόνο και την εμπιστοσύνη που απαιτεί ένα τηλεοπτικό εγχείρημα τέτοιας κλίμακας.