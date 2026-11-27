Ο Μαρκ Μάρκεθ αποσύρεται από το MotoGP.
{https://x.com/MotoGP/status/2126250581199126543}
Η ανακοίνωση έγινε από τον ίδιο, με μήνυμά τους προς τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ενώ το ίδιο έκανε και η Ducati Corse μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο X.
{https://x.com/ducaticorse/status/2126249784868532664}
Ο Ισπανός πρωταθλητής αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του και το Grand Prix που θα πραγματοποιηθεί στη Βαλένθια αυτό το Σαββατοκύριακο (27-29/11) θα είναι ο τελευταίος του αγώνας με την Ducati Lenovo Team.
Ο Μάρκ Μάρκεθ κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή πριν μερικές μέρες στο Πορτιμάο. Αυτός ήταν ο όγδοος τίτλος του στην κατηγορία του MotoGp και ο δέκατος συνολικά στην καριέρα του.
Ο Μάρκεθ, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει τα 34 χρόνια, ξεκίνησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2008.
{https://x.com/MotoGP/status/2126253837455593840}
{https://x.com/MotoGP/status/2126284753229738421}
{https://x.com/MotoGP/status/2126273981196202452}