Μετά από 10 πρωταθλήματα, τα 8 στη μεγάλη κατηγορία του MotoGP, ο Ισπανός αποσύρεται.

Ο Μαρκ Μάρκεθ αποσύρεται από το MotoGP.

{https://x.com/MotoGP/status/2126250581199126543}

Η ανακοίνωση έγινε από τον ίδιο, με μήνυμά τους προς τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ενώ το ίδιο έκανε και η Ducati Corse μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο X.

{https://x.com/ducaticorse/status/2126249784868532664}

Ο Ισπανός πρωταθλητής αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του και το Grand Prix που θα πραγματοποιηθεί στη Βαλένθια αυτό το Σαββατοκύριακο (27-29/11) θα είναι ο τελευταίος του αγώνας με την Ducati Lenovo Team.

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Ο Μάρκ Μάρκεθ κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή πριν μερικές μέρες στο Πορτιμάο. Αυτός ήταν ο όγδοος τίτλος του στην κατηγορία του MotoGp και ο δέκατος συνολικά στην καριέρα του.

Ο Μάρκεθ, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει τα 34 χρόνια, ξεκίνησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2008.

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{https://x.com/MotoGP/status/2126284753229738421}

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