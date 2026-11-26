Η ολλανδική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων AP συνέστησε αυτόν τον μήνα στους καταναλωτές να μην αγοράζουν τα έξυπνα γυαλιά.

Οι αντιδράσεις για τα έξυπνα γυαλιά της Meta επεκτείνονται σε ολόκληρο τον κόσμο, με τις ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικότητας να οδηγούν σε δικαστικές προσφυγές και αιτήματα απαγόρευσης της κυκλοφορίας τους. Στην Ολλανδία, η αντιπαράθεση μεταφέρεται πλέον στις δικαστικές αίθουσες, καθώς καταναλωτικές και ψηφιακές οργανώσεις ζητούν να σταματήσουν οι πωλήσεις τους, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, επιτρέποντας την καταγραφή ανθρώπων χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν.

Μια προσωρινή δικαστική απόφαση επί της αστικής αγωγής κατά της Meta στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ, θα μπορούσε να δημιουργήσει νομικό προηγούμενο, εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων από την κοινή γνώμη, απαγορεύσεων χρήσης τέτοιων συσκευών σε διάφορους χώρους και προειδοποιήσεων από ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο.

Οι οργανώσεις - μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη ολλανδική ένωση καταναλωτών Consumentenbond και η Offlimits, η οποία δραστηριοποιείται στην καταπολέμηση της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης - υποστήριξαν ότι τα γυαλιά, τα οποία αναπτύχθηκαν από τη Meta και την EssilorLuxottica, ιδιοκτήτρια της Ray-Ban, παραβιάζουν τη νομοθεσία περί ιδιωτικότητας και αναγκάζουν τους ανθρώπους να ανησυχούν διαρκώς όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, δημιουργώντας ένα κλίμα ανασφάλειας στην κοινωνία.

Οι ενάγοντες ζητούν από τη Meta να εμποδίσει τη χρήση των γυαλιών για την καταγραφή ανθρώπων χωρίς να το γνωρίζουν οι ίδιοι, να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις καταγραφές για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και να αναστείλει τις πωλήσεις μέχρι να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία.

Ζήτησαν επίσης την επιβολή χρηματικής ποινής ύψους 100.000 ευρώ ημερησίως για κάθε εναγόμενο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, με ανώτατο συνολικό όριο τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

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Η δικηγόρος της Offlimits, Karlijn Han, δήλωσε κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή της στο δικαστήριο ότι τα γυαλιά χρησιμοποιούνται για «κρυφές, παρεμβατικές λήψεις».

«Αναμφίβολα πραγματοποιούνται επίσης κρυφές καταγραφές κατά τη διάρκεια εξετάσεων, σε αποδυτήρια, πισίνες, δωμάτια ξενοδοχείων και νοσοκομεία, αλλά και σε παιδικές χαρές και παραλίες», δήλωσε. «Κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας είναι χειρότερη από την προηγούμενη».

Η Meta αρνείται ότι οι εικόνες χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων AI

Ο δικηγόρος της Meta, Bastiaan Kemp, ζήτησε από το δικαστήριο να απορρίψει την αγωγή.

Υποστήριξε ότι τα μέτρα που ζητούν οι ενάγοντες θα έβλαπταν τους χρήστες που κάνουν νόμιμη χρήση των γυαλιών, θα έπλητταν την ανταγωνιστική θέση της Meta και θα ισοδυναμούσαν με ανάκληση του προϊόντος, χωρίς ωστόσο να επιλύουν τις ανησυχίες που υπάρχουν και για παρόμοιες συσκευές.

«Οι εταιρείες που διαθέτουν προϊόντα στην αγορά δεν μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνες για κάθε περίπτωση σκόπιμης κακής χρήσης τους», δήλωσε στο δικαστήριο.

Πρόσθεσε ότι μια φωτεινή ένδειξη στον σκελετό των γυαλιών καθιστά σαφές πότε αυτά καταγράφουν.

Επίσης, αρνήθηκε τις καταγγελίες που διατύπωσε στο δικαστήριο ο δικηγόρος της Consumentenbond, σύμφωνα με τις οποίες η Meta επεξεργάζεται εικόνες που καταγράφονται από τα έξυπνα γυαλιά στην Ευρώπη ή τις χρησιμοποιεί για την εκπαίδευση μοντέλων AI, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η Meta και ο κατασκευαστικός συνεργάτης της, EssilorLuxottica, πούλησαν περισσότερα από 7 εκατομμύρια έξυπνα γυαλιά το 2025, καταλαμβάνοντας περίπου το 80% της παγκόσμιας αγοράς.

Δικηγόρος της EssilorLuxottica υποστήριξε ότι η εταιρεία ούτε επεξεργάζεται ούτε έχει πρόσβαση στο υλικό που καταγράφεται μέσω των γυαλιών και ότι η απαγόρευση των πωλήσεών τους θα ήταν δυσανάλογη και αναποτελεσματική, δεδομένου ότι στην αγορά κυκλοφορούν παρόμοια προϊόντα άλλων κατασκευαστών.

Οι αντιδράσεις επεκτείνονται σε ολόκληρο τον κόσμο

Από προτεινόμενους περιορισμούς στην Αυστραλία και τη Νορβηγία έως απαγορεύσεις σε δικαστήρια της Αγγλίας, της Ουαλίας και της πολιτείας της Νέας Υόρκης, κυβερνήσεις και δικαστικές αρχές επιχειρούν όλο και περισσότερο να αποτρέψουν τις κρυφές καταγραφές και να προστατεύσουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Οι κινηματογραφικές αίθουσες στο Ηνωμένο Βασίλειο εισάγουν επίσης περιορισμούς, λόγω ανησυχιών για την ιδιωτικότητα και την πειρατεία ταινιών.

Την Τρίτη, η γερμανική ομοσπονδία καταναλωτών ανακοίνωσε ότι προχωρά σε νομικές ενέργειες κατά της Meta και της Ray-Ban για φερόμενες παραβιάσεις της ιδιωτικότητας, υποστηρίζοντας ότι τα γυαλιά καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη συμμόρφωση των καταναλωτών με τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων όταν τα χρησιμοποιούν σε δημόσιους χώρους.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων προειδοποίησε τον Οκτώβριο ότι τα έξυπνα γυαλιά εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα και ζήτησε ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας.

Η ολλανδική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων AP συνέστησε αυτόν τον μήνα στους καταναλωτές να μην αγοράζουν τα έξυπνα γυαλιά, επισημαίνοντας ότι δεν είναι ασφαλή, τόσο για τους χρήστες όσο και για τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω τους.

Τον Οκτώβριο, η ολλανδική αλυσίδα καταστημάτων οπτικών Hans Anders ανέστειλε τις πωλήσεις των έξυπνων γυαλιών Meta Ray-Ban στην Ολλανδία και το Βέλγιο.

Η Meta αντιμετωπίζει επίσης πιθανές ομαδικές αγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχετικά με τη φερόμενη αθέμιτη κοινοποίηση ιδιωτικών εικόνων που συλλέγονται μέσω των γυαλιών.

Δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για την έκδοση απόφασης στην ολλανδική υπόθεση, ωστόσο αυτή αναμένεται στα μέσα Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από Reuters