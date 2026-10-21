Πρόκειται για τη δεύτερη δικαστική απόφαση εις βάρος της Meta στην ίδια Πολιτεία μέσα σε έξι μήνες, μετά από ξεχωριστή υπόθεση που αφορούσε την ασφάλεια των ανήλικων χρηστών των πλατφορμών της.

Πρόστιμο-«μαμούθ» ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων επέβαλε στη Meta δικαστήριο του Νέου Μεξικό στις ΗΠΑ, αφού οι ένορκοι έκριναν ότι παραπλανήθηκαν καταναλωτές, σε μία υπόθεση η οποία σχετίζεται με εκείνη της Cambridge Analytica, της συμβουλευτικής εταιρείας που ενεπλάκη στην προεδρική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2016 και συνέλεξε τα δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών του Facebook χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Το αδίκημα του Facebook, επί σειρά ετών, βρίσκεται στον πυρήνα των βασικών επιχειρηματικών πρακτικών του», αναφέρει ο δικαστής Φράνσις Μάθιου στο σκεπτικό του. Ο δικαστής έκρινε ότι με βάση τον πολιτειακό νόμο το πρόστιμο που θα μπορούσε να επιβάλει έφτανε τα 219 δισεκ. δολάρια, όμως μείωσε το ποσό στα 25.

Η δίωξη κατά της Meta στο Νέο Μεξικό είχε ξεκινήσει το 2021, μετά τις αποκαλύψεις ότι η Cambridge Analytica, μια βρετανική εταιρεία πολιτικών συμβούλων, είχε συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα έως και 87 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook μέσω μιας εφαρμογής τρίτης εταιρείας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Meta έλεγε ψέματα στους χρήστες του Facebook στο Νέο Μεξικό σχετικά με το ποιος είχε πρόσβαση στα δεδομένα τους, το πώς η εταιρεία διαχειρίζεται τη ρητορική μίσους και τα παραπλανητικά σχόλια που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα, καθώς επίσης και για άλλες εσωτερικές πολιτικές της. Η εταιρεία γνώριζε ότι τρίτα μέρη είχαν ευρεία πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και ανεχόταν τη ρητορική μίσους ή άλλο επιβλαβές περιεχόμενο όταν αυτό ωφελούσε τα οικονομικά αποτελέσματά της.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, οι ένορκοι έκριναν ότι η εταιρεία διέπραξε περισσότερες από 43 εκατομμύρια παραβάσεις του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή στο Νέο Μεξικό.

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Ο γενικός εισαγγελέας του Νέου Μεξικού Ραούλ Τορές είπε σε δημοσιογράφους μετά την ετυμηγορία ότι ο πολιτειακός νόμος επιτρέπει πρόστιμο έως και 5.000 δολάρια ανά παράβαση και ορίζει ότι όλα τα χρήματα θα κατευθυνθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Πολιτείας. Η δικηγόρος Ράντι ΜακΤζίν είχε ζητήσει από το δικαστήριο να επιδικάσει στην Πολιτεία ποσό 35-40 δισεκ. δολαρίων. «Αυτό το δικαστήριο θα πρέπει να μιλήσει στη Meta στη μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει, η οποία είναι τα χρήματα και η αξία της μετοχής της», δήλωσε η ΜακΤζιν.

Η Meta από την πλευρά της υποστήριζε ότι ένα πρόστιμο μεγαλύτερο των 3,45 δισεκ. δολαρίων θα μπορούσε να διώξει επιχειρήσεις από την Πολιτεία και επέμενε ότι δεν πώλησε δεδομένα των χρηστών, ούτε παραπλάνησε τους καταναλωτές.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε έξι μήνες που ένορκοι στη Σάντα Φε δικαιώνουν την Πολιτεία στη δικαστική διαμάχη της με την Meta. Στην πρώτη δίκη, που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, άλλο σώμα ενόρκων έκρινε ότι η εταιρεία παραπλάνησε τους χρήστες για την ασφάλεια των νεαρών χρηστών της στις πλατφόρμες Facebook, Instagram και WhatsApp και ζήτησε να πληρώσει πρόστιμο ύψους 375 εκατ. δολαρίων. Στη συνέχεια ωστόσο, δικαστής διέταξε την εταιρεία να καταβάλει 567 εκατ. δολάρια σε ένα ταμείο της Πολιτείας για την ψυχική υγεία των εφήβων και να λάβει μέτρα για την προστασία των ανηλίκων που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της.