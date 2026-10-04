Η απόφαση αναστολής των πωλήσεων ενισχύει πλέον τη συζήτηση στην Ευρώπη για τα όρια χρήσης των έξυπνων γυαλιών.

Η ολλανδική αλυσίδα οπτικών Hans Anders αποφάσισε να αναστείλει την πώληση των έξυπνων γυαλιών Ray-Ban Meta στην Ολλανδία και το Βέλγιο, επικαλούμενη τις αυξανόμενες ανησυχίες γύρω από την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Πρόκειται για μία από τις πρώτες περιπτώσεις μεγάλης αλυσίδας λιανικής που αποσύρει τα συγκεκριμένα γυαλιά από την αγορά για αυτόν τον λόγο.

«Η απόφαση ακολουθεί τη συνεχιζόμενη δημόσια και πολιτική συζήτηση γύρω από τα έξυπνα γυαλιά και τα ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία», ανέφερε εκπρόσωπος της Hans Anders στο Reuters.

Στο επίκεντρο η δυνατότητα καταγραφής

Τα Ray-Ban Meta διαθέτουν ενσωματωμένη κάμερα, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό σχετικά με τη δυνατότητα καταγραφής ανθρώπων χωρίς να αντιλαμβάνονται εύκολα ότι φωτογραφίζονται ή βιντεοσκοπούνται.

Η συζήτηση δεν περιορίζεται στην Ολλανδία. Στη Βρετανία, η αλυσίδα παμπ Wetherspoon έχει ήδη περιορίσει τη χρήση των γυαλιών λόγω φόβων για κρυφή καταγραφή. Στις ΗΠΑ, Meta και Luxottica βρίσκονται αντιμέτωπες με αγωγή, στην οποία υποστηρίζεται ότι βίντεο που καταγράφηκαν μέσω των γυαλιών εξετάστηκαν από ανθρώπους χωρίς να το γνωρίζουν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν σε αυτά.

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Η Meta από την πλευρά της υπερασπίζεται τα μέτρα προστασίας που έχει ενσωματώσει στη συσκευή. Όπως επισημαίνει, όταν πραγματοποιείται λήψη φωτογραφίας ή βίντεο ενεργοποιείται φωτεινή ένδειξη στο μπροστινό μέρος των γυαλιών. Η ένδειξη δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, ενώ η κάμερα σταματά να λειτουργεί εάν κάποιος επιχειρήσει να την καλύψει ή να παρέμβει στον μηχανισμό της.

Προειδοποίηση από την ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Τον προηγούμενο μήνα, η ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων προειδοποίησε ότι βίντεο από smart glasses στα οποία εμφανίζονται αναγνωρίσιμα πρόσωπα δεν μπορούν, κατά κανόνα, να κοινοποιούνται ή να δημοσιεύονται χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Στην πράξη, η εξασφάλιση τέτοιας άδειας είναι ιδιαίτερα δύσκολη όταν η καταγραφή γίνεται σε δημόσιους χώρους.

Παράλληλα, η οργάνωση προστασίας καταναλωτών Consumentenbond προειδοποίησε ότι θα κινηθεί δικαστικά κατά της Meta εάν δεν γίνουν αλλαγές ώστε τα γυαλιά να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί ιδιωτικότητας.

Η οργάνωση Offlimits, η οποία δραστηριοποιείται κατά της διαδικτυακής κακοποίησης, ζήτησε επίσης από τη Meta και την ιδιοκτήτρια της Ray-Ban, EssilorLuxottica, να αποσύρουν εθελοντικά τα γυαλιά μέχρι να βρεθεί τεχνική λύση που θα καθιστά αδύνατη την κρυφή καταγραφή.

Η Hans Anders ανήκει στη Nexeye, η οποία ελέγχεται από την επενδυτική εταιρεία KKR. Ο όμιλος διαθέτει συνολικά 776 καταστήματα σε Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία και Σουηδία. Τα Ray-Ban Meta, ωστόσο, πωλούνταν από την αλυσίδα μόνο στην Ολλανδία και το Βέλγιο.

Πηγή Reuters