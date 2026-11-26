«Ο κ. Κολοβός έχει αναλάβει σειρά εκπροσωπήσεων του Δημοσίου σε διεθνείς διαιτησίες για εξοπλιστικές συμβάσεις και έχει προασπίσει τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους σε υποθέσεις διαφθοράς που άπτονται των αμυντικών προμηθειών», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

Ο Νίκος Δένδιας έδωσε το «παρών» σήμερα στην τελετή απονομής του βαθμού Αρχιπλοιάρχου επί τιμή στον Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Διονύσιο Κολοβό, στο πλαίσιο της αναγνώρισης της εξαίρετης υπηρεσίας του προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Με μεγάλη χαρά παρευρέθηκα σήμερα στην τελετή απονομής του βαθμού Αρχιπλοιάρχου επί τιμή στον Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Διονύσιο Κολοβό, στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του ΥΠΕΘΑ, στο πλαίσιο της αναγνώρισης της εξαίρετης υπηρεσίας του προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Κολοβός έχει αναλάβει σειρά εκπροσωπήσεων του Δημοσίου σε διεθνείς διαιτησίες για εξοπλιστικές συμβάσεις και έχει προασπίσει τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους σε υποθέσεις διαφθοράς που άπτονται των αμυντικών προμηθειών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της Πατρίδας μας δεν είναι μια παράταξη οπλικών συστημάτων. Είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί τη συνάντηση εντίμων προσπαθειών πάρα πολλών ανθρώπων.

Επίσης, απαιτεί την προς τον Έλληνα φορολογούμενο απόδειξη της διαφάνειας και της νομιμότητας στη διαχείριση του υστερήματός του, το οποίο εμπιστεύεται στην Πολιτεία για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε σε σχετική ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2125924802858783035}