Στη συνάντηση, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε την ηγεσία του Αρείου Πάγου και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου για τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Με την ηγεσία του Αρείου Πάγου και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου συναντήθηκε στο Αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του ΥΠΕΘΑ, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα, τον Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ευτύχιο Νικόπουλο, την Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασιλική Βλάχου, τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, Αναθεωρητή Α΄ Δημήτριο Δελή, και τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, Αναθεωρητή Α΄ Ευγένιο Γιαρένη.



Στη συνάντηση, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε την ηγεσία του Αρείου Πάγου και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου για τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» στις Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο της οποίας επέρχονται σημαντικές τομές στη λειτουργία των δομών της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αντώνιος Οικονόμου, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος ΠΝ Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης και ο Υπαρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ.