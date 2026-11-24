Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 κομμένοι σωλήνες χαλκού, πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, μετρητής τάσης ρεύματος, καθώς και μικροποσότητα ηρωίνης.

Στην εξιχνίαση 20 περιπτώσεων διακεκριμένων κλοπών σωλήνων και καλωδίων χαλκού από κατοικίες στην Αγία Παρασκευή και το Χαλάνδρι προχώρησε η Αστυνομία, μετά τη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού, ο οποίος εντοπίστηκε επ’ αυτοφώρω να ξηλώνει σωλήνες χαλκού.

Ο 39χρονος συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Οι αστυνομικοί είχαν προηγουμένως συγκεντρώσει πληροφορίες για τη δράση του.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντόπισαν τον 39χρονο και, κρίνοντας ύποπτες τις κινήσεις του, τον κάλεσαν σε έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 κομμένοι σωλήνες χαλκού, πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, μετρητής τάσης ρεύματος, καθώς και μικροποσότητα ηρωίνης.

«Επέστρεφε» στα ίδια σπίτια για να τα κλέψει ξανά

Ενδεικτικό της επιμονής με την οποία φέρεται να δρούσε είναι το γεγονός ότι σε 4 περιπτώσεις επέστρεψε στα ίδια σπίτια, πραγματοποιώντας και δεύτερη κλοπή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αφαιρέσει ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα χαλκού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.